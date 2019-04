Carlos del Valle: "A partir de ahora son partidos transcendentales"

En Primera División femenina, el Fundación Albacete viaja para enfrentarse al Granadilla de Tenerife este domingo a las 13:00 hora peninsular y a las 12:00 hora Canaria.

Un partido complicado porque el equipo local lucha por estar entre los cuatro primeros puestos de La Liga y el conjunto de Carlos del Valle tiene la necesidad vital de sumar.

El técnico de Albacete Femenino afirma que, " cada vez hay más necesidad y es más complicado. Cada partido va a ser transcendental y no nos queda otra que ir afrontando cada partido como una final. Aunque a mí la palabra final no me gusta mucho porque después del final no hay nada, pero partidos transcendentales si que lo son a partir de ahora".

Carlos del Valle opina que el Granadilla, "es un equipo sobre todo muy intenso, tiene mucha calidad en la zona de arriba. Es un equipo que tiene jugadoras con mucha experiencia dentro de esta Primera División y jugadoras que son capaces de marcar las diferencias. Yo creo que hay que ir allí y hacer un partido muy serio, estar muy concentradas en conseguir esas segundas jugadas que para mí van a ser transcendentales, y sobre todo estar acertado en las dos áreas va a ser lo que va a marcar el partido".