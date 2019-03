Carlos del Valle: "Vamos un campo complicado donde nos jugamos mucho"

El Albacete Femenino se mide al Real Betis Féminas el sábado a las 14:00 horas en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Horario fijado por la RFEF.

El partido se retransmite en abierto por televisión. Al técnico albaceteño, Carlos del Valle es un horario que no le convence. “El horario no le gusta a nadie, es una hora muy mala porque tienes que cambiar hábitos de comida de sueño y también porque en Sevilla a las 14:00 horas va a hacer mucho calor. Todos sabemos como funciona esto del fútbol, al final las televisiones mandan y nosotros nos tenemos que adecuar a las condiciones lo más rápido posible. No nos convence pero tampoco lo vamos a utilizar como una excusa. Es algo negativo para los dos equipos. Tenemos que librarnos de eso y competir lo mejor posible, da igual la hora que sea”, ha afirmado Carlos del Valle.

El Albacete Femenino espera resarcirse de la anterior derrota en el encuentro disputado en el Carlos Belmonte ante el Valencia Féminas con motivo del 'Día de la Mujer' y con resultado 0 - 2. "Borrón y cuenta nueva. Agradecer a toda la gente que se desplazó al Carlos Belmonte a apoyarnos porque para nosotros a pesar de no obtener los 3 puntos fue un día especial. Creo que, el equipo dio la cara y compitió ante uno de los equipos gallitos de la categoría", ha dicho el técnico del Fundación Albacete.

Sobre el Real Betis, Carlos del Valle opina que, “es equipo parecido al Valencia que hace muy buen juego ofensivo y María Pry es una gran entrenadora. Es un equipo que elaborada desde atrás, que tiene jugadoras de mucha calidad que marcan la diferencia. Sabemos a lo que vamos, vamos a un campo complicado, un equipo que nos va a quitar el balón; pero también sabemos que nos jugamos mucho y tenemos que pulir esos errores defensivos que nos están penalizando tanto. Ante estos equipos tenemos que intentar estar muy concentradas, no regalar y mantener esa gran intensidad los 90 minutos para poder traer al positivo de allí”.

El equipo albaceteño es consciente de lo apretada que se encuentra La Liga y el técnico cree que, “todas las jugadoras que se han incorporado en el mercado de invierno nos están aportando cosas y lo más importante, nos va a aportar de aquí a final de temporada”.

Ante la incorporación de la jugadora Vanesa Lorca tras su lesión, “nos aporta dentro y también fuera del campo. Es una jugadora referencia, es una de nuestras capitanas, es una de nuestras chicas de las que se tienen que fijar las más jóvenes y aprender de su profesionalidad; y de lo buena compañera que es. Creo que, es muy importante porque nos aporta mucho en muchos factores. Ella necesita tiempo, minutos porque ha salido de una lesión de larga de duración y requiere acumular minutos. Poco a poco vamos viendo a esa Vanesa que queremos ver y esa Vanesa que siente el Albacete como nadie”, ha dicho Carlos del Valle.

Respecto a la rivalidad entre la Real Federación Española de Fútbol y La Liga, "afecta cero, lo más importante es el partido del Bétis y tenemos que sumar de 3 en 3 y estas distracciones no nos pueden afectar. El club está tratando el tema y estoy seguro que va a tomar la mejor decisión para el equipo. Cuerpo técnico y jugadoras tenemos que estar centrados en salvar la categoría, que para nosotros es lo más importante” ha concluido Carlos del Valle.