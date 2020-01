Albacete BP 1 - 1 CF Fuenlabrada

El conjunto de Ramis se adelantó en el minuto 17 con un gran gol de Álvaro Jiménez y en minuto 82, Pathé Ciss puso las tablas en el marcador. Al Carlos Belmonte le cuesta ver ganar a su equipo, de hecho no lo hace desde hace casi tres meses.

La primera jugada de peligro fue del Fuenlabrada a los tres minutos del inicio del choque cuando Iván Salvador lo intentó, pero no acabó de hacer un buen remate. En el minuto 15, fue el turno de Zozulia de cabeza tras un saque de esquina. El Albacete poco a poco se hizo dueño del partido y en el minuto 17, Álvaro Jiménez marcó un gran gol tras un recorte a Cristian Glauder (1 - 0). Un espectacular golpeo de Jiménez a larga distancia. Segunda diana del jugador cordobés con la camiseta del Albacete y primera en liga, tras el tanto del martes ante el Ibiza en Copa.

Después, los blancos tuvieron muchas más ocasiones para seguir ampliando la ventaja en el marcador. En el minuto 26, Pedro Sánchez no acertó de cabeza tras un centro cruzado de Jiménez, que estaba crecido en el encuentro. El Fuenlabrada, que estaba cometiendo muchos errores, también lo intentó con un tiro de Anderson que sacó Tomeu sin problemas.

Tras el descanso, nueva jugada de peligro del cuadro visitante, esta vez el intento fue de Pablo Clavería. En el 49, Dani Ojeda tuvo el 2 a 0 tras un error de David Prieto, pero el centrocampista le pegó mal y no supo resolver por la izquierda. En el 51, Biel Ribas regala un balón a Zozulia, pero el delantero ucraniano no se lo creyó y definió demasiado tarde, desperdiciando el regalo. El Albacete estaba bien en defensa, inspirado por la banda derecha, con Jiménez que tuvo grandes intervenciones, pero el Fuenlabrada no se arrugó con el 1 a 0 y el técnico Mere Hermoso dio entrada a Nteka y Ciss, este último fue clave. En una acción de ataque, Anderson la tuvo pero se topó con Tomeu. En el minuto 82, tras un error defensivo del Albacete, Pathé Ciss lo aprovechó para poner la igualada y lograr así el quinto empate consecutivo del Fuenlabrada. Un gol legal que subió al marcador tras la revisión del VAR (1 - 1).

El encuentro deja sancionados a Silvestre y Barri, que se pierden el próximo partido ante el Lugo (sábado, 18 de enero a las 18:15 horas en el estadio Ancho Carro) .

El conjunto de Ramis, con un partido menos, suma 28 puntos y ya empieza a mirar más hacia abajo que hacia arriba. Ocupa la decimoquinta plaza.