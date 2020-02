Carla: "Se fue una niña y vuele una mujer"

La albaceteña Carla Bautista de 20 años regresa al Fundación Albacete Femenino, en calidad de cedida procedente de la Real Sociedad. Carla y Yiyi han sido las dos jugadores que se han incorporado al equipo liderado por el técnico Miguel Ángel Quejigo.

Carla, formada en la cantera del club manchego ha jugado varias temporadas en Primera División y cuenta con un amplio bagaje en las categorías inferiores de la Selección Española.

La atacante albaceteña con 15 años, ya era parte del primer equipo albaceteño, en el que se mantuvo durante dos temporadas hasta que en el verano de 2017 recaló en la disciplina del Atlético de Madrid.

En el equipo colchonero permaneció una campaña para después salir cedida la pasada temporada a la Real Sociedad, donde destaca, se asienta en la máxima categoría del fútbol español y ayuda a firmar un año de ensueño. Carla participó en 28 partidos de Liga, aportó cinco goles y tres asistencias, pero su éxito no se quedó ahí, ya que fue una de las artífices de la Copa de la Reina, que el conjunto vasco alzó en Granada.

Este curso ha participado en 14 encuentros, con un gol anotado. Ahora, llega al Albacete Femenino con el objetivo claro de ayudar a conseguir la vuelta a la Primera división femenina. Carla cuenta lo que significaría para ella conseguir esa meta. “Sería otro momento para guardar en mi memoria, han sido momentos muy felices, que no me esperaba nunca tan joven ganar tanto como he ganado pero sería algo importante y especial porque al final es mi ciudad. Salí muy joven y es de alguna forma darles lo que ellos me han dado a mí de intentar volver a la máxima categoría y más con el club de su ciudad".

Sobre que ha cambiado en Carla Bautista desde su marcha del Albacete, lo cuenta ella misma, “el otro día hablando con Carlos del Valle, me decía ˋhe hablado con tu madre y me decía que se fue una niña y vuele una mujer'. Así ha sido, he aprendido muchísimas cosas, he pasado por momentos buenos y otro peores. Creo que de todo se aprende y eso me ha hecho madurar, tanto dentro como fuera del campo y creo que eso, me puede hacer mejor”.

Mientras, Yiyi fue la primera jugadora en llegar al Fundación Albacete en el mercado invernal. La delantera madrileña recala en el equipo albaceteño procedente del RCD Espanyol.

Ha jugado durante tres temporadas en el Real Betis, donde en su primer curso anotó tres goles, misma cifra goleadora que tuvo en la temporada 2017/18, en la que participó en 20 encuentros. El año pasado fue un paso más allá, disputando 26 partidos y marcando cinco tantos.

Este verano recaló en las filas del RCD Espanyol, con el que durante la primera vuelta de Liga Iberdrola ha jugado nueve partidos repartidos. Ahora llega al Fundación Albacete Femenino con la intención de ayudar al equipo manchego a lograr su objetivo. "Vengo para sumar, sé que el objetivo es el ascenso y vamos a luchar por ello" comentaba Yiyi en su presentación.