El BSR Amiab Albacete afronta su último partido en casa antes de las Navidades

El BSR Amiab Albacete, se enfrenta este sábado 14 de diciembre al Fundación Grupo Norte de Valladolid. La cita, a las 18:30 horas en el pabellón Lepanto de Albacete. Partido interesante, con los manchegos como favoritos pero sabiendo que el Fundación Grupo Norte es un equipo experimentado, que defiende bien y que no da los partidos por perdidos con facilidad.

Los manchegos afrontan su último partido en casa antes de las vacaciones, el último también antes de medirse la semana próxima en Madrid al CD Ilunion, partido que enfrentará a campeón y subcampeón de la pasada temporada, un partido que debe servir para medir el nivel que tienen unos y otros a estas alturas de temporada. De momento, no se han visto las caras, los dos equipos han ganado sus siete partidos y no se puede saber cuál es el nivel de unos y otros hasta que no se vean las caras.

Eso será la semana próxima, de momento el equipo tiene la mente puesta en el choque contra el Fundación Grupo Norte. Los manchegos buscan su octavo triunfo, los vallisoletanos el cuarto. El equipo de Jesús Torres ha solventado bien sus últimos compromisos y no eran fáciles, ante Extremadura, Bilbao y Gran Canaria. Tres rivales de entidad que no pudieron evitar la victoria manchega, en partidos diferentes pero con un denominador común, la facilidad anotadora de los manchegos en momentos cruciales de los partidos ha sido decisiva.

El Fundación Grupo Norte, otro equipo histórico de la Liga de División de Honor de baloncesto en silla de ruedas, llegará a Albacete después de disputar los dos últimos encuentros en casa. El último lo perdió contra el campeón de Liga, el CD Ilunion, y el anterior lo ganó al recién ascendido Las Rozas. Hasta ahora sus números son de tres victorias y cuatro derrotas en los siete partidos disputados.

Estamos ante un equipo que en la temporada 2010-2011 se proclamó campeón de Liga, ganando en la final al Fundación Once. Dos temporadas después sería finalista, cayendo en ese último partido ante el equipo al que había vencido dos temporadas antes. El BSR Valladolid se fundó en 1994. En 1998 logró el ascenso a la máxima categoría nacional de baloncesto en silla de ruedas, categoría que ha mantenido de forma ininterrumpida las últimas 22 temporadas. En la temporada 2010 logró el título europeo de la Will Brinkman Cup.

Su jugadores más destacados son Brett Andrew Stibners, máximo anotador y asistente del equipo a sus 40 años. El mejor reboteador es Adrián Jesús Pérez, también veterano de 34 años, y es que la edad media de la plantilla supera los 33 años.

En la labor anotadora también destacan Eduardo Geovani Prieto y Juan José Alonso. Salvo excepciones, es un equipo al que le cuesta bastante hacer canastas y que defiende mejor que ataca. Normalmente sus números anotadores no son altos.

A las 18.30 de este sábado, en el pabellón Lepanto de Albacete, veremos donde están manchegos y vallisoletanos cuando la primera vuelta está a punto de terminar.