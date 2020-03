Berni: "El Villarrobledo ve justo empezar la temporada que viene con los puntos que ha acabado ésta"

En Deportes Cope Albacete hemos entrevistado al presidente del CP Villarrobledo, Bernardo de la Cruz, Berni. Comenta, ante esta crisis por el COVID-19, “me encuentro bien, mi familia y mi entorno también están bien. Quiero mirar siempre el lado positivo, por una parte, nos ha venido bien porque teníamos gente lesionada y se está recuperando y por otro, para aprovechar el tiempo en casa con la familia y planificando el proyecto del club. Estamos en esa línea hasta que nos den luz verde para poder salir y hacer vida normal”.

Berni habla a diario con los jugadores y el preparador físico, “estoy muy contento porque son gente trabajadora y están en la medida de lo posible intentando no perder la forma para cuando se vuelva a reanudar la competición”.

Respecto a lo que le gustaría que ocurriese con la competición esta temporada, Berni explica “el CP Villarrobledo lo que quiere es que se dispute la competición, siempre y cuando esta situación no se alargue mucho, pero si se prolongase, la opción que vemos más lógica y más coherente es suspender la competición y empezar el año que viene la temporada de nuevo. Otra opción, que el Villarrobledo ve muy justa es empezar la temporada que viene cada equipo con los puntos con los que ha acabado esta temporada, que partiesen con esa ventaja y nosotros, con esa desventaja. Lo más injusto para todos sería que ascendieran los que están arriba o que se quedase la competición como está ahora mismo”.

En cuanto al tema económico en los clubes más modestos, la RFEF se ha comprometido a pagar las ayudas ofrecidas. “Los clubes tienen contrato con los jugadores y aunque se suspenda la competición, nosotros tenemos que seguir pagando entonces, las ayudas son la mejor noticia que podemos tener, económicamente hablando” afirma el presidente del CP Villarrobledo.

Berni se acuerda de la afición en este momento complicado, “les mando mucha fuerza y ánimo porque lo más importante es la unión de todos, que seamos responsables y vamos a salir más fuertes que nunca, porque estamos valorando lo que tenemos en casa. En el tema deportivo, la junta directiva vamos a seguir peleando por hacer crecer el club, que es lo que nos llena de ilusión a mi hermano y a mi”.

En lo personal, le hemos preguntado a Berni porqué decidió retirarse cuando el equipo logró el ascenso a Segunda B, “decidí colgar las botas porque cuando uno mismo siente en el campo que está más sufriendo que disfrutando, el cuerpo y la cabeza te pide parar. Y sobre todo, llevar dos labores, el tema administrativo y deportivo no son compatibles. Donde más podía ayudar al club era fuera del terreno de juego y no me arrepiento, estoy muy orgulloso de la decisión que tomé y de la gente de Villarrobledo, que me ha apoyado siempre”.