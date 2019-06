Berni: "Lo vamos a dar todo en la final"

El Club Polideportivo Villarrobledo juega este domingo a las 18:00 horas el partido de vuelta por el ascenso a Segunda B. En tierras asturianas se mide al Lealtad de Villaviciosa donde está obligado a ganar, ya que en la ida el conjunto de Jesús Castellanos perdió por la mínima (0-1), en el tiempo añadido en el Municipal de la Virgen. Un encuentro, donde los rojillos dominaron desde el comienzo pero no tuvieron suerte de cara a portería.

"Estábamos tocados, no por perder sino por la forma en la que lo hicimos, el minuto 92 habiendo llevado el peso del partido. Al final el fútbol tiene estas cosas, creas ocasiones, no las marcas y ellos están esperando la suya también. Tuvieron suerte de aprovecharla en un minuto que nos dio poco tiempo de maniobra" afirma el presidente y capitán del equipo, Bernado de la Cruz.

El Villarrobledo no estará solo en Villaviciosa ya que, un autobús de aficionados viajará para animarles en esta final. Quienes no se desplacen, pueden disfrutar del partido gracias a una pantalla gigante que se instalará en la localidad albaceteña.

Berni anima a sus vecinos para aunar fuerzas: "Vamos a poner un autobús para los que quieran ir a ayudar en el último partido, como lo hicieron en Segovia y en Játiva. Que vengan con nosotros porque es fundamental ver gente de nuestra localidad, gente de nuestro club, gente rojilla en las gradas y para nosotros es un plus, una final donde vamos a necesitar de ellos. Lo vamos a dar todo en la final y nos vamos a dejar la vida para darle la vuelta a la eliminatoria, que no le quepa la menor duda a nadie".

El capitán del Villarrobledo afirma que preparan el encuentro con mucha ilusión: "Afrontamos el partido como lo afrontamos en casa, intentar hacer un partido similar a como nosotros lo hacemos durante toda la temporada, intentar llevar el peso del partido, crear ocasiones y tener un poco más de suerte de cara a gol o más frescura e intentar mantener la portería a 0 con la mayor de las ilusiones posibles. Es una final, afrontarla como tal".

Para el equipo rojillo es muy importante lograr el ascenso tras los graves problemas económicos que ha sufrido el club durante la temporada.

"Sería muy importante ascender de categoría porque yo creo que el pueblo lo merece y creo qe iba a ser bueno en todos los sentidos, sobre todo por eso porque creo que la gente se vuelca si cabe mucho más. Desde que entramos estamos super agradecidos de la gente como nos está apoyando. El sábado pasado en casa fue increíble hasta el final, incluso cuando acabó el partido. Ascender de categoría sería un plus para que la gente, aún si cabe se volcase más con el equipo", comenta Berni.

Bernardo y su hermano Alfonso se hicieron cargo del Villarrobledo hace unos meses haciendo frente al retraso en los pagos económicos. Es una idea que tenían en mente, pero más a largo plazo.

"Desde pequeño habíamos pensado en alguna vez poder llevar el club, ya no como los cargos que ahora mismo tenemos, pero sí de llevar la dirección deportiva, hacer el equipo, tener un proyecto de aspirar a cosas grandes porque creemos que el club y el pueblo tienen potencial para ello. Surgió de esta manera porque el presidente nos dejó como nos dejó, dimitió en el peor momento económicamente del club, el tiró la toalla y nos dejó tirados. Lo que nosotros no íbamos a permitir era que desapareciese el club con lo que el vestuario y la plantilla estaba haciendo durante un año y medio desde que llegamos y no iba a permitir dejar que el barco se hundiese. Nos tocó coger las riendas y tener iniciativa, crear otra vez ilusión en la gente y sobre todo que la gente viese que vamos con la verdad por delante con transparencia, que es como queremos hacer las cosas" declaraba Berni.

En el proyecto de los hermanos, el presidente del Villarrobledo afirma que, "Es trabajar desde los más pequeños, crear una escuela base con categorías inferiores del club para que los niños tengan la ilusión de estar en el primer equipo y con el primer equipo ascender a Segunda B y en eso, es en lo que vamos a trabajar. No tenemos duda, de que la afición es buen afición, pero tampoco es tonta y se cansa de mentiras y de que no hubiese transparencia. Eso es lo que queremos cambiar y desde los niños hacer las cosas bien, crear acción y en eso trabajaremos".