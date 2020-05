Barri: "Viene una fase muy dura del campeonato"

El Albacete Balompié continúa ejercitándose en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta con la plantilla dividida en grupos de 10 jugadores. Todos los días los futbolistas llegan de forma escalonada y pasando el control de temperatura antes de acceder a las instalaciones.

Cada uno de esos grupos está citado a distinta hora, para no coincidir sobre el césped y tras las sesiones, que suelen durar alrededor de una y media, se desinfectaban los materiales utilizados por los jugadores, cumpliendo con las medidas de seguridad.

El centrocampista del Albacete, Diego Barri se muestra feliz por la vuelta a los entrenamientos en grupos reducidos, sus sensaciones en estas primeras semanas son buenas y desea volver a competir cuanto antes. Afirma que el periodo de confinamiento se le ha hecho complicado “meses difíciles porque soy una persona muy activa, echa mucho de menos no venir a trabajar, no ver a tus compañeros y volver a sentir el balón,ahora te cambia el estado de ánimo y se ve todo distinto”.

Esta semana ha destacado la incorporación al grupo de cuatro canteranos más: Toni Cuenca, Víctor Segura, Abdul y el meta Nacho Córdoba, que se unen así a una lista en la que ya se encontraban: Miguel Ángel, Fer Navarro y Adrián. En total siete futbolistas del Atlético Albacete más los jugadores de la primera plantilla están a las órdenes del técnico Lucas Alcaraz para encarar 11 jornadas y media decisivas.

“Viene una fase muy dura del campeonato con muchos partidos" afirma Barri

Barri comenta que el equipo tiene muchas ganas de volver a jugar y ve a la plantilla competitiva para afrontar el último tramo de liga “viene una fase muy dura del campeonato con muchos partidos, he visto al equipo muy bien y personalmente, tengo muy buenas sensaciones. Estoy orgulloso del trabajo que hemos hecho todos, porque hemos currado durante estos meses”.

“Espero poder tener más participación estas últimas jornadas" comenta Barri

Con Alcaraz al frente del Albacete, Diego Barri no ha contado con minutos y espera en este regreso de LaLiga tener la oportunidad de sumar, para conseguir el objetivo de la permanencia “espero poder tener más participación estas últimas jornadas, poder ayudar al equiposiempre que se me necesite y sobre todo, cada vez que tenga la oportunidad de poder jugar y poder competir, estar a mi máximo nivel que es para lo que lo trabajo, con la exigencia máxima para cuando me toque poder dar el nivel que espero y ayudar al equipo” explica el jugador.