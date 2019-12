Azamoum: "Necesitamos crecer en marcar gol, pero también hacemos cosas positivas"

El Albacete Balompié prepara la visita al Rayo Vallecano, donde en principio son baja por lesión, Nico Gorosito, Alberto Benito e Iván Kekojević. Tampoco viajará a Madrid, Roberto Olabe por acumulación de amonestaciones.

Ha hablado en sala de prensa, el jugador Karim Azamoum, quién debido a las lesiones de los centrales, Gorosito, luego Caro y después Kekojević, se ha visto obligado a ocupar la posición de central. No cree que esté maldita, solo que es mala suerte. Karim afirma que se siente bien en el equipo, pero que no es fácil la adaptación en esa posición porque dice que no tiene las ideas claras ya que, es la primera vez que juega de central.

"La posición de central es nueva para mí porque antes nunca he jugado de central, pero lo que pueda hacer para ayudar al equipo, lo voy a hacer, no tengo problema. Es verdad, que no es fácil porque no me siento cómodo al ser la primera vez que juego de central en mi carrera, pero si necesito jugar ahí para ayudar al equipo, lo voy a hacer" afirma Azamoum.

Se acerca el mercado de fichajes pero Karim Azamoum opina que todavía es pronto para hablar de ello. Cree que hay confiar en los jugadores que están ahora y si vienen jugadores que sumen bienvenidos sean.

Karim también reconoce que necesitan creer en casa y conseguir los resultados que si tiene lejos del Belmonte. Habla de falta de eficacia y le hemos preguntado si les preocupa la falta de gol del equipo y contesta que, "preocupan todas las cosas que necesitamos crecer, creo que necesitamos crecer en marcar gol, necesitamos crecer en otras cosas, pero también creo que hacemos cosas positivas".

Sobre el Rayo Vallecano, "creo que es un buen equipo que tiene buenos jugadores. Estamos en una liga muy igualada donde todos pueden ganar contra todos, pero también perder. Sabemos que va a ser un partido muy difícil", opina Karim.