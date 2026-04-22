El automovilismo vuelve a lo grande al Circuito de Albacete con un espectáculo único

Tras una larga espera por parte de los aficionados, el automovilismo regresa con fuerza al Circuito de Albacete. Los próximos 27 y 28 de junio, el trazado acogerá el primer gran evento de coches desde su reapertura, Origins, un espectáculo organizado por una empresa local (2Fast 2Events) que promete ser una cita ineludible para los amantes del motor.

Un espectáculo para todos los públicos

El organizador del evento, Héctor Gómez, ha detallado a COPE Albacete que el formato combinará múltiples disciplinas. Habrá un track day en pista con 'cronos', una exposición de coches por categorías en el paddock, zona comercial, y un impresionante espectáculo de freestyle motocross con pilotos de talla mundial como el local Maikel Melero y el campeón de España, José Mincha. Además, se estrenará un showdrift durante todo el fin de semana.

La venta de entradas a precio reducido se mantiene hasta el domingo 26 de abril" Héctor Gómez Organizador de Origins

Éxito de lanzamiento sin precedentes

La acogida del evento ha sido arrolladora, convirtiéndose en "el lanzamiento más fuerte de nuestra historia como empresa", según Gómez. El organizador ha confirmado que "en 24 horas Albacete ha superado las expectativas por 2", superando las cifras de eventos anteriores en ciudades como Valladolid, Motorland o Valencia.

Como agradecimiento, la organización ha ampliado la promoción de lanzamiento hasta el próximo domingo 26 de junio. Ya se han vendido más de 500 entradas y el interés de los participantes está "a tope". El impacto en redes sociales también ha sido notable, con vídeos que alcanzan casi las 100000 visualizaciones en Instagram.

Es un ambiente muy sano, muy bonito, y es algo que yo creo que Albacete necesita" Héctor Gómez Organizador de Origins

Un impulso para la economía local

Héctor Gómez ha destacado la importancia de este tipo de eventos como una "inyección en la economía" para la ciudad, atrayendo a visitantes de toda España que "llenan hoteles, restaurantes y la economía". Subraya además que se trata de un "ambiente muy sano", familiar y positivo para la ciudad: "Es un ambiente muy sano, muy bonito, y es algo que yo creo que Albacete necesita".

La oferta de entradas a un precio de 15 euros para todo el fin de semana se mantiene vigente hasta este domingo 26 de abril. Con un único ticket, los asistentes tendrán acceso a todo el programa, incluyendo las tandas en circuito, la exposición, simuladores, experiencias Ferrari, el freestyle y el drift.

HORARIOS

SÁBADO 27 DE JUNIO:

10:00 – APERTURA PÚBLICO.

10:00 – INICIO SPRINT TRACK | DRIFT | CAMPEONATO SIMRACING.

11:30 – SHOW FREESTYLE (PADDOCK).

12:30 – ENTREVISTAS.

14:00 – DESCANSO PISTA.

16:00 – BATALLAS DRIFT.

16:30 – ENTREVISTAS.

17:00 – SPRINT CHRONO.

18:00 – CIERRE DE PISTA | FIN DE JORNADA.DOMINGO 28 DE JUNIO:

10:00 – APERTURA PÚBLICO.

10:00 – INICIO TRACKDAY | DRIFT | CAMPEONATO SIMRACING.

11:30 – SHOW FREESTYLE (PADDOCK).

12:30 – ENTREVISTAS.

14:00 – DESCANSO PISTA.

16:00 – TÁNDEMS.

16:30 – ENTREVISTAS.

17:00 – ENTREGA DE PREMIOS.

18:00 – CIERRE DE PISTA | FIN DE JORNADA