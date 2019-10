Arroyo: "No es una plantilla que se escuche mucho por nombres, pero son magníficos futbolistas"

Entrenamientos a puerta cerrada del Albacete Balompié. En la sesión del miércoles, donde los primeros minutos están abiertos a la prensa, no saltaron al césped Zozulia, Fran García, Olabe, Fuster, Ojeda, ausencias que se suman a los lesionados Barri y Gorosito.

Hoy, jueves nueva sesión de trabajo a puerta cerrada antes de poner rumbo a Soria, donde el conjunto de Ramis se mide al Numancia este viernes, Día de Todos los Santos. El equipo liderado por Luis Carrión ocupa la novena posición en la tabla con 18 puntos. En sala de prensa ha hablado uno de los capitanes del Albacete Balompié, Álvaro Arroyo. Dice del equipo soriano, "Los conozco bien porque tengo muchos amigos allí. A lo mejor no es una plantilla que se escuche mucho por nombres, pero son magníficos futbolistas. Es una plantilla muy competitiva y al final, todos los años está ahí. Siempre están en mitad de la tabla para arriba. No tienen mucho nombre, pero si dan mucha guerra. Al final, como todos los partidos si no estamos concentrados y no damos el cien por cien, ya sabemos lo que pasa entonces va a ser un partido muy difícil contra ellos”.

Tras dos importantes victorias consecutivas, ante Fuenlabrada y Cádiz, el conjunto de Ramis espera seguir con la buena dinámica y conseguir los tres puntos ante el Numancia, "Sabemos lo difícil que es, ya no el conseguir tres victorias sino el conseguir una victoria en esta categoría, porque hay grandes equipos, en grandes estadio, grandes jugadores y es muy difícil conseguir una victoria. El estar ahí y tener la posibilidad de tener tres victorias es un poco más anecdótico porque al final son tres puntos igual, pero dice que se están haciendo las cosas bien y ojalá consigamos la victoria, no por las tres victorias sino por conseguir otra victoria más” comenta Arroyo.

El Albacete BP llega a la décimo cuarta jornada tras el buen sabor de boca del partido en el Carlos Belmonte ante el líder. Sobre si para Arroyo fue el mejor encuentro de la temporada en el estadio blanco, dice que, “No sé si más completo o no, habría que analizar muchas cosas pero la verdad que se hicieron muchas cosas bien. Lógicamente, en todos los partidos hay cosas que mejorar para seguir creciendo, pero es verdad que hicimos muchas cosas bien y se vio la plantilla muy concentrada y esa es la línea a seguir en todos los partidos, entonces cuando estamos así de concentrados lógicamente, haremos muchas más cosas bien".

En lo personal Álvaro Arroyo, en un momento de su carrera se quedó sin equipo. En Madrid, se entrenaba en solitario con un preparador y un día a la semana jugaba partidos con un grupo de periodistas. No se dio por vencido y volvió al fútbol profesional, “Estoy muy feliz aquí y es verdad que después de haber pasado momentos como los que pasé al final, que te sientas recompensado de esta forma, volviendo a jugar, volviéndote a sentir futbolista y ya llevar tantos años como llevo aquí, pues la verdad no sé si será justo o no; pero me siento muy feliz de como me están saliendo las cosas y de como me ha tratado todo el mundo entonces bienvenido sea eso” afirma Arroyo.