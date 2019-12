Arroyo insiste que no hay que comparar la presente temporada con la pasada

Tras una semana de descanso por Navidad, el Albacete Balmpié volvió al trabajo el domingo, 29 de diciembre. Gorosito y Susaeta se ejercitan al margen y Acuña es baja por una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo. Además, en la sesión del lunes Alberto Benito no se entrenó por molestias en el cuello.

En la sala de prensa de la ciudad deportiva ha hablado uno de los capitanes del conjunto blanco, Álvaro Arroyo. De 2019 se queda con las cosas que han hecho bien y en 2020 espera que el equipo corrija los errores. Además insiste, que no hay que comparar la presente temporada, con la pasada. “Como dije cuando empezamos, el año pasado era historia y éste es distinto. Son distintos jugadores y te enfrentas a equipos distintos, comparar lo del año pasado a éste no tiene nada que ver y va en contra de todos. Cada año es una cosa nueva y todo puede pasar. El Osasuna el año pasado estaba más o menos en la misma situación que nosotros ahora y luego tiró para arriba y equipos que estaban arriba luego tiraron para abajo. No sabemos lo que va a pasar, no puedo decir si vamos a estar arriba o abajo, lo que sí que puedo decir es que trabajando día a día, trabajando al cien por cien y si sacamos lo mejor de nosotros van a salir más resultados positivos que negativos, esa esa línea a seguir. Dónde vamos a estar y comparar con el año pasado creo que es un error”.

Este sábado, 4 de enero el conjunto de Ramis viaja para medirse al Tenerife a las 18:00 horas.

“Vamos a Tenerife a intentar ganar como vamos a todos los campos. La situación que tenga a mí me da igual porque cada partido es de una forma distinta y no tiene nada que ver, en la primera vuelta aquí nos metieron cuatro goles, entonces tenemos que ir a todos los partidos con la cabeza muy atenta, pensando en todas las cosas que pueden pasar y como pesemos que están abajo y pensemos que vamos a ganar o sacar un resultado positivo fácil, estamos perdidos. Vamos a ir con la cabeza tranquila, trabajando día a día para afrontar ese partido con la máxima intensidad posible” explica Arroyo.

Las peñas federadas del club deportivo Tenerife, debido a la situación del equipo, en puesto de descenso, han decidido no asistir al estadio Heliodoro Rodríguez y además, en un comunicado hacen un llamamiento a la afición para que se sumen a esta iniciativa como una forma de pedir responsabilidades a la directiva, director deportivo, cuerpo técnico y jugadores del Tenerife.

“Son circunstancias que se dan y que quedan un poco fuera del alcance de nuestras manos, no sé las circunstancias por las que van o no van al campo, pero si tenemos que jugar con el campo vacío, tenemos que jugar. Pero siempre es bonito que vaya la gente, que anime tanto en casa como fuera, que siempre vaya todo el mundo porque al final es lo que hace que el fútbol tenga un ambiente especial, la afición. Siempre es bonito que vaya todo el mundo” comenta Álvaro Arroyo.