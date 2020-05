Antonio Moya: "Es un sueño cumplido"

Antonio Moya Bueno de 29 años es el nuevo entrenador en LEB Plata del JAFEP Fundación Globalcaja La Roda para la temporada 2020-2021. Vinculado al club desde los 8 años, primero como jugador con un palmarés que incluye campeonatos y subcampeonatos regionales y varias participaciones en fases de campeonatos de España, y luego como técnico desde los 16, Antonio Moya y el JAFEP Fundación Globalcaja La Roda afrontan con mucha ilusión este nuevo proyecto deportivo. Un proyecto que significa mantener el apoyo a la cantera y técnicos de La Roda (Albacete), localidad con 15.000 habitantes, a su escuela de baloncesto y a la sección fundada en 1965.

Estoy muy ilusionado y con unas ganas de trabajar enormes. Es un sueño cumplido desde que siendo un chaval me apunte a la Escuela de Baloncesto. Espero responder a la confianza que ha depositado en mi la junta directiva, manifestaba Antonio Moya. Ahora comenzaré a trabajar con la dirección técnica del club en la confección de la plantilla para la temporada que viene en LEB Plata, afirma Antonio Moya en su presentación.

El nuevo preparador, pese a su juventud, tiene amplia y reconocida experiencia en los banquillos. En su historial, además de selecciones de Castilla-La Mancha, figuran dos subcampeonatos regionales en categoría cadete y junior, y cinco años como segundo entrenador del primer equipo de Liga EBA -con Juan Carlos Toboso, Víctor Martínez y Alejandro González-, en el Grupo B de 2015 a 2017 y en LEB Plata -con Alejandro González, Eduardo Clavero y Sergio Vicente- de 2017 a 2020. Como ayudante de Alejandro González participó en dos momentos históricos para nuestro club: el ascenso en Cazorla (Jaén) a LEB Plata (21 de mayo de 2017) y el subcampeonato en la prórroga de la Final de Copa de LEB Plata ante el Covirán en Granada (21 de enero de 2018).

“Estamos muy contentos de que Antonio Moya sea el entrenador del primer equipo, del que no tenemos ninguna duda de que hará un excelente trabajo, con independencia de que le acompañen los resultados, porque es un estímulo para nuestros técnicos. No podemos olvidar que La Roda tiene 16 entrenadores con título nacional (más de uno por 1.000 habitantes) además, organizamos desde hace 22 años el torneo de minibasket Marca Villa de La Roda, un referente nacional e internacional de la categoría”, declaraba Constantino Berruga, presidente del JAFEP Fundación Globalcaja La Roda, en el acto de presentación. “Quiero dar expresamente las gracias a Sergio Vicente, anterior entrenador, por su trabajo y por no haber puesto ninguna objeción a la rescisión del contrato que tenía vigor. Sergio Vicente siempre tendrá abiertas las puertas de nuestro club”, concluye.