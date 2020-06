Antonio López: "Todos los que estuvimos en el Queso Mecánico vamos a ser recordados en la historia del fútbol"

Antonio López Alfaro, máximo goleador en la historia del Albacete Balompié con 100 tantos. El exfutbolista conquense formó parte del mítico 'Queso Mecánico', equipo que logró ascender de forma consecutiva desde Segunda B hasta Primera División de la mano de Benito Floro y permaneció en la máxima categoría durante cinco temporadas.

Alfaro nos cuenta que está yendo a todos los encuentros del Albacete en Carlos Belmonte “falta algo muy importante que es el público”.

Sobre cómo está viendo al equipo manchego esta temporada y en concreto, ahora tras el parón, donde el conjunto de Alcaraz encadena cuatro jornadas sin perder, el exfutbolista opina que “desde el principio el equipo era muy irregular pero desde que lo cogió Lucas Alcaraz creo que ha seguido una línea interesante, hemos empatado y ganado muchos partidos. Creo que estamos en el buen camino, dependemos de nosotros mismos, estamos fuera de los puestos de descenso y hemos sacado dos partidos fuera de casa importantísimos con dos rivales directos Extremadura y Racing, y esos seis puntos nos han dado muchas alas para poder quedarnos en la categoría, pero hay que seguir trabajando, seguro que vamos a sufrir y a pelar lo que nos queda para lograr esos 50 puntos que añoramos todos”.

El año pasado, el Albacete de Ramis estuvo a punto de conseguir el sueño del ascenso, con una temporada mágica para los aficionados y esta campaña el equipo está pasando apuros para conseguir la permanencia. Precisamente, una de las carencias esta temporada está siendo la falta de gol del equipo, algo que lleva arrastrando desde el inicio.

“Hay veces que por circunstancias tienes poco gol, el equipo del año pasado con Ramis hizo una temporada tremenda, fue un año importante y jugadores con mucho gol no están Rey Manaj, Jérémie Bela, no hay pasadores importantes, que al final se echan en falta como Eugeni, Febas, Tejero. Había que reconstruir al equipo y la adaptación es difícil, y aunque tenemos a Zozulia y Acuña que son futbolistas importantes para nosotros, pero no está siendo un año muy goleador para el Albacete. Después de una temporada exitosa muchas veces suele pasar esto, pero ahora el equipo con Alcarazestá manteniendo una buena línea y estoy convencido que vamos a mantener la categoría” afirma Antonio López.

La temporada pasada no estaba implantado el VAR en Segunda y en los playoff“creo que nos eliminó el Mallorca injustamente” opina el embajador del Albacete y añade que “somos un equipo con garra y que lo vamos a demostrar, con un entrenador muy capaz porque lo ha demostrado en muchos equipos”.

De una leyenda a otra, le hemos preguntado al máximo goleador en la historia del Albacete por Tomeu Nadal, que ha cumplido 150 vistiendo la camiseta del club manchego, convirtiéndose en el guardameta que más veces ha defendido el escudo del murciélago y las tres torres, y donde destaca en él la importancia de la humildad y trabajo para cosechar éxitos. “Para mí es quizás el jugador más importante que tenemos, Tomeu nos ha dado puntos, no se me puede olvidar el partido del Zaragoza que ganamos 0 - 1 después de parar un penalti y hacer unas paradas espléndidas. Es un jugador que aparte de lo buen portero que es, es una gran persona, tiene carisma, lo tenemos como manchego y además, nos gustaría que estuviese muchos años con nosotros. Es un porterazo, creo que es uno de los jugadores más importantes que hay ahora y que no se va a olvidar nunca en la historia del Albacete” .

A nivel personal, Antonio López Alfaro, máximo goleador del Albacete Balompié afirma que su éxito es compartido “en mi trayectoria deportiva de jugador no puedo olvidarme de los compañeros, de Catali, Salazar, Perico, Corbalán, Chesa, Manolo, Menéndez, jugadores importantísimos, y a ver si alguien me quita ese mérito de ser el máximo goleador de la historia. Que sea el máximo goleador no es algo individual, es algo colectivo. Yo creo que todos lo que estuvimos en el Queso Mecánico vamos a ser recordados en la historia del fútbol”.

El fútbol está claro que ha cambiado, y Antonio López cree que en algunos aspectos sí ha sido para mejor, “nosotros fuimos el primer equipo en España que tuvo un psicólogo, ahora lo tiene todos los equipos, aprendes a encajar mejor las derrotas”.

Opina que debe haber un equilibrio entre psicología y juego “está al cincuenta por ciento por ciento, porque si un jugador está físicamente bien y su mente mal, en mi caso no veía puerta, era imposible marcar gol y otras veces cuando no estás bien físicamente con nada que toques un balón lo consigues llevar a la red. Hay que tener un equilibrio, complementar bien la cabeza con el físico para ser un buen futbolista” explica Antonio López Alfaro.