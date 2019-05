Álvaro Peña: "Mientras hay vida hay esperanza"

El Albacete Balompié mereció ganar ante el Granada CF por juego, posesión y ocasiones. Pero el conjunto nazarí tuvo la suerte de cara y venció con un gol de Adrián Ramos en el minuto 75.

Los jugadores liderados por Luis Miguel Ramis demostraron una vez más, ser unos luchadores incansables con alma y corazón de campeones. El Carlos Belmonte se vistió de gala para el duelo por la segunda plaza de ascenso directo. Más de 15.000 espectadores vibraron, dando el aliento necesario a los futbolistas de ambos equipos, ya que 600 aficionados granadinos se desplazaron a Albacete.

Antes del comienzo del choque hubo un minuto de silencio por el reciente fallecimiento del padre de Néstor Susaeta.

El Granada, equipo que menos goles encaja fuera de casa, llegó al fortín blanco con el fin de romper la racha del Albacete en su estadio, ya que hace más de un año que no era derrotado en el Belmonte.

El ritmo del partido fue frenético desde los primeros compases con un Albacete intenso y un Granada que aguantaba las embestidas del conjunto manchego. El equipo de Ramis buscaba los goles una y otra vez con continuas llegadas y claras ocasiones por parte de Rey Manaj, Jérémie Bela, Álvaro Peña, Roman Zozulia...

Mientras, los de Diego Martínez intentaban buscar respuesta. Apenas tuvieron ocasiones durante todo el partido. Una de Quini que se topó con el poste en la primera parte, otra de Vadillo que Tomeu Nadal evitó alargando el pie; y la del gol de Ramos, tras una buena definición cuando tan solo llevaba unos minutos en el campo. El Albacete sin embargo, tuvo el triple de posibilidades de marcar pero el acierto no llegaría.

Ya con el tiempo cumplido el colegiado Valentín Pizarro Gómez expulsó al jugador Fede San Emeterio por doble amonestación tras una falta sobre Febas. Instantes antes, Acuña tuvo la última ocasión para los blancos.

El Granada ha conseguido un paso de gigante para el ascenso directo mientras que, el Albacete sigue soñando y haciendo soñar.

Tras la victoria de los andaluces, el Osasuna ya ha podido celebrar su vuelta a Primera División. A falta de tres partidos antes de la disputa del playoff el Albacete con 68 puntos, se mantiene en tercera posición a 6 puntos del Granada. El Mallorca, por su parte le sigue pisando los talones a los manchegos con un punto de diferencia.

El técnico del Granada opina que, todavía no hay nada asegurado para su equipo. En cuanto, al partido admite que les constó desarrollar el juego de ataque porque el Albacete les apretaba muchísimo. Querían posesiones largas de balón dijo, pero los de Ramis no se lo permitían. Diego Martínez también afirma que, los jugadores del Albacete tienen mucho talento y que calidad, y está realizando una temporada extraordinaria. “Hay que reconocer que el Alba nos apretó muchísimo, hemos tenido que defender muchísimas faltas y el equipo ha sabido sufrir ante un gran equipo”.

El míster del Albacete, Luis Miguel Ramis está muy orgulloso de sus jugadores. Opina que consiguieron minimizar todas las virtudes del Granada sin dejar participar a sus hombres clave, pero con la diferencia de que los rivales si lograron hacer gol. “Muy contento y muy orgulloso del trabajo colectivo del equipo, creo que ha hecho un partidazo. Creo que el resultado no es justo, pero hablar en fútbol de justicia..., hay que hablar de acierto o no; y ellos han estado más acertados. Hoy he visto a mi equipo, muy potente. No tenía dudas a nivel colectivo de hasta dónde podíamos llegar, pero hoy me ha sorprendido y eso me deja muy buen sabor de boca para lo que nos queda” afirmaba Ramis.

LaLiga y Aficiones Unidas han premiado a la afición del Albacete Balompié como la mejor de esta temporada. Un galardón que reconoce su comportamiento ejemplar tanto dentro como fuera del estadio, así como su fidelidad al equipo, además de fomentar la amistad, el juego limpio y el respeto entre aficiones.

Por su parte, la Federación de Peñas del Albacete recogió el premio antes de la disputa del encuentro. Por cierto, esto es lo que decía Ramis sobre la afición: “Hoy era una fiesta para nosotros. Lo hemos disfrutado muchísimo desde toda la semana con los mensajes, con la ilusión de la ciudad. El estadio hoy estaba precioso y ha empujado. Es un privilegio poder llegar a disputar partidos de estos. Sabe mal la derrota pero nos tenemos que ir a casa contentos con la respuesta de la gente, con la actitud de la gente que ha visto a un equipo valiente, atrevido, poderoso. Llevamos 39 jornadas y tienen una energía descomunal y quieren conseguir los objetivos que tenemos por delante y va a seguir siendo así”.

Álvaro Peña volvió a la titularidad tras la sanción de Eugeni. Peña opinaba que el equipo hizo un partido muy completo empujado por la afición: “Mientras hay vida hay esperanza. Hay que agarrase a eso como se pueda e ir partido a partido. Aprender de los errores que hemos hecho y para adelante porque seguro que va a ser bueno lo que viene”.

Y Santiago Gentiletti afirma que, están en un lugar privilegiado y que van a continuar peleando con optimismo de cara a la recta final. Estas fueron sus sensaciones: “Por un lado optimismo porque hicimos un gran partido, creo que no merecíamos perder por cómo se dieron las cosas. Pero bueno el fútbol es así y muchas veces suelen pasar estas cosas. El que merece no termina haciendo los goles y en alguna jugada, donde ellos tienen la ocasión te hacen el gol” decía el futbolista argentino.

El conjunto de Ramis, piensa ya en el partido ante el Real Sporting, que se juega el sábado a las 18:00 horas en El Molinón. Un encuentro donde el equipo recupera a Eugeni Valderrama y Fran García pero pierde al francés Jérémie Bela por acumulación de amonestaciones.