Álvaro Jiménez: "Somos muchos nuevos y hay que acoplarse, pero creo que estamos en el buen camino"

El Albacete Balompié se ejercita a puerta cerrada hasta el viernes 30 de agosto, día en el que viajará a Gijón. El sábado el conjunto de Ramis se entrenará allí y el domingo se medirá al Sporting a las 18:00 horas.

El centrocampista del Albacete, Álvaro Jiménez ha hablado en sala de prensa. La pasada temporada, militó en el equipo asturiano y si marca gol ante su ex equipo, "yo creo que no lo celebraría, no lo sé, depende de como se dé el partido. Si meto en el 93 y nos da la victoria, pues soy persona, no porque tenga nada en contra de ellos".

Álvaro Jiménez ha estado a las órdenes del técnico del Sporting, José Alberto López, sobre qué planteamiento puede su antiguo entrenador, el jugador del Albacete dice que, "es un equipo a priori importante de Segunda y el míster como todos ha pedido fuerza. Ellos han traído muchos refuerzos muy buenos".

De los 6 puestos posibles, el Albacete ha conseguido la mitad y tan solo ha tirado una vez a puerta. "El equipo todavía se está haciendo. Somos muchos nuevos, hay que acoplarse pero creo que estamos en el buen camino sobre todo, en el último partido que estuvimos en casa. La Segunda es muy larga y esperemos coger la forma bastante rápido", comenta Álvaro Jiménez.

El jugador también opina que lo mejor es pensar en el presente y olvidar partidos anteriores, "yo creo que, es un error si empezamos a pensar en partidos que ya han pasado, incluso pensar en el Girona. Está bien pensar que hemos hecho buenos partidos, que hemos hecho malos. Los dos primeros partido de liga han quedado atrás y ahora lo importante es el partido contra el Sporting de Gijón en El Molinón. Hay que conseguir los 3 puntos allí y seguir sumando porque la liga es muy larga y muy complicada".