Alcaraz: "En seis días tres partidos es una auténtica barbaridad”

El míster del Albacete, Lucas Alcaraz analiza el punto conseguido en el encuentro ante Las Palmas (0 - 0) “partido de mucha lucha, mucho juego directo y físico. Yo creo que nos hemos manejado bien fundamentalmente, en el primer tiempo tuvimos diez tiros por uno de ellos y ahí es donde echo de menos ponernos en ventaja. La segunda parte ha sido igualada, nos ha costado llegar con claridad, lo que no nos ha costado en la primera parte. Donde se deja de ganar el partido es en la primera parte, pero el equipo estuvo impecable en cuanto a actitud, compromiso, pelea, por eso hay que felicitar a los jugadores y seguir adelante”.

A falta de 7 jornadas para este final de LaLiga frenético, Alcaraz prefiere no hacer cuentas, ya que opina que “el fútbol no tienen cuentas, el otro día ante la SD Huesca con 2 ó 3 tiros metimos dos goles, contra Las Palmas con 11 ó 12 tiros a puerta no hemos metido ninguno. Las cuentas son que hay que pelear cada punto, la última semana se juegan 9 puntos y ahora tenemos un partido en Santander el sábado, donde ellos se juegan prácticamente sus últimas opciones, va a ser bastante más complicado que todos estos anteriores aunque parezca mentira”.

El técnico del Albacete afirma que “en seis días tres partidos es una auténtica barbaridad, pero bueno esto está montado así” pero añade que, “estamos todos en modo esto hay que sacarlo como sea y ya habrá tiempo de descansar. Esa adrenalina de la responsabilidad es la que mantiene el motor en marcha, tengo un grupo de jugadores que tiran y para mí eso es una ventaja, esto hay que sacarlo como sea y hay que dar todo lo posible hasta reventar”.

Tomeu Nadal forma parte de la historia del Albacete y ahora se ha convertido en leyenda al ser el guardameta que más partidos ha defendido el escudo del murciélago y las tres torres. Con la bandera de la humildad por delante, trabajo y esfuerzo, agradace la confianza depositada en él desde que llegó al club manchego. Alcaraz felicita al futbolista balear “lo valoro, es un hombre importante para nosotros, que en su momento también tendrá que recuperar”.