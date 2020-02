Alcaraz: "La motivación y la ilusión puede ser nuestra arma fundamental"

Lucas Alcaraz se enfrenta a su primera prueba en el banquillo blanco, donde habrá dirigido al equipo en cuatro sesiones de entrenamiento, de miércoles a sábado. El técnico granadino se estrena en el Carlos Belmonte, este domingo 9 de febrero a las 12:00 horas ante la Ponferradina.

El Albacete cuenta con dos bajas, la de Nico Gorosito y Maikel Mesa, que se lesionó en el primer entrenamiento al igual que, Gabriel Brazao. El meta es duda, tras retirarse de la sesión del miércoles por molestias en su tobillo izquierdo.

En cuanto al rival del equipo albaceteño, la SD Ponferrradina ocupa la novena posición en la tabla con 35 puntos. Mientras el Albacete BP , con un partido menos, entró la pasada jornada en la zona crítica tras la derrota en Oviedo, lo que provocó la destitución de Ramis. El conjunto manchego, suma 28 puntos igualado con Oviedo y Málaga, que se sitúan por encima.

En las últimas cinco jornadas la Ponferradina ha alternado empates con derrotas y el pasado encuentro lo saldó con victoria ante la visita del Huesca con un resultado de 3 a 1. Por tanto, el equipo de Jon Pérez Bolo llega con la moral alta. En el Albacete en cambio, están tocados tras la salida de Ramis y su equipo de trabajo, debido a la dinámica negativa, que dura más de dos meses.

Alcaraz quiere conseguir la victoria, pero primero ha dicho, que se centra en el proceso para alcanzarla. Prevee un partido ajustado, que se va a decir por los pequeño detalles, pero no quiere ser esclavo de una idea inicial. Sobre el rival del domingo, "ellos son un poco lo contrario que nosotros, no es ni bueno ni malo, sino en cuanto a las circunstancias, ellos cuentan con el mismo entrenador durante un periodo de tiempo bastante prolongado y con una plantilla muy definida. Nosotros contamos con un entrenador nuevo y con una plantilla en proceso de cambio. Yo creo que tenemos que pensar bien cada cosa, que aparte de la motivación y aparte de la implicación que me transmite tanto la plantilla como el club, a eso le tenemos que poner la máxima inteligencia de preparar el partido. Nuestra idea y lo que tiene la plantilla, tiene que ensamblar y fluir de la forma más natural posible y ser luego ser eficaces en competición".

"La motivación y la ilusión si la sabemos combinar con la inteligencia, a la hora de prepara el partido, puede ser nuestra arma fundamental" afirma Alcaraz.

El pensamiento del nuevo técnico del Albacete, es compatibilizar sus aportaciones con lo que ya tenía el equipo y que esas dos vertientes fluyan de lo más natural posible, ha dicho. Afirma que, la predisposición de los jugadores es muy buena y que el ambiente es de internar reflotar al situación, “eso me hace estar muy contento, pero es complicado saber el punto en el que está el equipo hasta que no vea competir”.

Anuncia cambios en el sistema, aunque afirma que no es esclavo de ningún dibujo y parece que se verá a un Albacete más vertical. "Me gusta diferenciar el juego directo y el juego vertical. El juego vertical si que me gusta. Me gusta que el equipo pise el área rival, pero va a depender un poco de cómo estemos en el campo. No es fácil pisar el área en Segunda división porque todo el mundo está muy organizado, son equipos que conceden poco. Nuestra ilusión es que todas las cosas que estamos trabajando, por lo menos sea el punto de partida, de donde queramos llegar, aunque siempre el punto de partida no es tan completo como el punto de llegada” comenta Alcaraz.

En el encuentro de la ida en el Toralín, el conjunto de Ramis abrió el marcador gracias a un tempranero gol de Acuña, pero el equipo leonés empató el encuentro de penalti con un tanto de Yuri, donde el VAR también tuvo protagonismo. Por aquel entonces, el Albacete tras el empate de la decimoctava jornada se posicionaba noveno en la tabla con 26 puntos.

