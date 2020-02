Alcaraz: "Estamos pensando en el partido desde el punto de vista futbolístico de lo demás, hay que abstraerse"

El Albacete Balompié recibe la visita del Rayo Vallecano este sábado 29 de febrero a las 20:30 horas. Encuentro que Antiviolencia ha declarado de alto riesgo, debido a los antecedente ocurridos en Vallecas el pasado 16 de diciembre. Por ello, se va a reforzar el dispositivo policial en el Carlos Belmonte para evitar incidentes ya que, está previsto que se desplacen a Albacete para ver el partido, 200 aficionados del conjunto rayista. Las taquillas del Carlos Belmonte estarán abierta hasta el viernes a las 20:00 horas y el día del partido, permanecerán cerradas al tratarse de un encuentro de alto riesgo. Los abonados podrán comprar sus entradas por Internet hasta el sábado a las 14:00 horas.

El conjunto manchego disputa su segundo partido consecutivo en casa tras brindar, en la anterior jornada ante el Numancia (2 - 1), una victoria a la afición albaceteña después de más de tres. Lucas Alcaraz ha sumado 5 de los 9 puntos posibles y ahora se enfrenta a su cuarto partido al mando del equipo blanco. En este momento, Alcaraz prefiere no hacer cuentas porque dice que hay muchos puntos en juego y deben intentar conseguir los máximos posibles y no renunciar a ninguno.

El Albacete cuenta con las bajas de Nico Gorosito, Fran García, David Querol, Álvaro Jiménez y Tomeu Nadal está pasando por un proceso vírico, pero el Alcaraz opina que el meta balear llegará al partido.

El técnico del Albacete, Lucas Alcaraz afirma que Roman Zozulia está bien y que el equipo está centrado en el encuentro del sábado, ajeno a lo externo.

“Estamos pensando en el partido desde el punto de vista futbolístico y de lo demás, hay que abstraerse" , dice Alcaraz

"Nosotros tenemos que estar pensando en qué partido de fútbol queremos hacer, cómo queremos que juegue Roman y que jueguen el resto, y que el equipo se comporte. Que circunstancias necesitamos que se hagan muy bien y a partir de ahí, trabajar eso. Lo demás, es un contexto que nosotros no vamos a cambiar pero tampoco vamos a esta pensando en él. Mi reto es transferir lo que pienso a la plantilla y hacerles creer lo buenos que son para mí”, explica Alcaraz.

El partido de la ida ante el Rayo Vallecano fue suspendido en el descanso por cánticos ofensivos a Roman Zozulia y todavía, no hay fecha para jugar los 45 minutos que faltan, debido a las alegaciones presentadas por el club rayista. Alcaraz no tiene preferencia de cuándo disputar esa segunda parte. “En lo que no se elige es mejor no tener preferencias, porque te va a generar unas especificativas que difícilmente se van a cumplir. Cuando digan de jugar, iremos allí y jugaremos e intentaremos ser competitivos. Ahora mismo lo que hay en la mente es el partido del sábado. Focalizarnos al máximo en que el equipo dé su mejor versión, cada jugador esté lo mejor posible y en tener un rendimiento óptimo, a partir de ahí lo demás, no depende de nosotros, no podemos pensar en eso”.

Chema Núñez debutó la pasada jornada con el equipo blanco, realizando un buen partido y dando la asistencia a Fuster. Alcaraz sobre el jugador procedente del Almería dice que, “está claro que cada jugador es distinto, pero que sí es cierto que, cuando hablamos de cosas distintas son jugadores que tienen talento con balón y él lo tiene. Creo que tanto Chema Núñez como Manu Fuster son jugadores que nos dan algo, que al colectivo le cuesta más trabajo”.

Al míster del Albacete, no le gusta tener un 11, “vamos necesitar a todos y a cada uno de los jugadores, estoy convencido. Hay jugadores que a lo mejor han tenido un protagonismo que no ha sido muy alto y que luego, en las últimas jornadas son los verdaderos protagonistas de la parte más trascendental de la temporada”.