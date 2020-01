Un Albacete tocado piensa en el Deportivo, que suma 4 victorias consecutivas

El Albacete cayó en el Ángel Carro por la mínima, en un encuentro donde el conjunto de Ramis no rentabilizó sus ocasiones en la primera mitad y en la segunda, el Lugo se adelantó en el marcador con un gol de Cristian Herrera en el minuto 59.

La anterior victoria del CD Lugo fue precisamente ante el Albacete, el 9 de noviembre en el Carlos Belmonte. Partido correspondiente a la decimoquinta jornada, donde el Lugo estaba dirigido por el hellinero Eloy Jiménez. El equipo gallego se llevó los 3 puntos con un golazo de Álex López en el minuto 80. En en ese encuentro, los de Ramis gozaron de infinitas ocasiones y tampoco las aprovecharon.

Ambos buscaban poner fin a rachas negativas, el Lugo con esta victoria ha salido de la zona de descenso y ahora el Albacete acumula 9 partidos sin vencer, más de 2 meses, en concreto desde el 16 de noviembre en La Romareda.

El Albacete junto a Extremadura y Tenerife son los equipos que suman más derrotas en lo que llevamos de temporada, un total de 11. Además, los manchegos es el conjunto menos goleador de la categoría con 17 tantos, le sigue el Málaga con 19.

CD Lugo 1 - 0 Albacete BP

El conjunto de Ramis fue el claro dominador de la primera parte desde que el balón comenzó a rodar. Apenas habían transcurrido unos segundos, cuando el gol para los blancos estuvo muy cerca con un buen centro de Olabe a Zozulia, pero el cabezazo del ucraniano se fue desviado. El VAR también tuvo que hacer acto de presencia cuando el Lugo reclamó penalti de Benito por una caída de Kravets en el minuto 3, pero el colegiado Moreno Aragón no decretó nada.

Transcurridos 5 minutos de partidos, Álvaro Jiménez quiso añadir otro gol a su cuenta pero el meta Ander Cantero mandó el balón a córner. De nuevo, Zozulia lo intentó de cabeza con un centro de Jiménez pero tampoco quiso entrar. El Albacete no dejaba de crear peligro a los lucenses. En el minuto 30, Fran García también estuvo apunto de adelantar a su equipo pero el palo lo impidió. En el 39, el Lugo volvió a reclamar penalti por mano de Kekojević y tras la revisión de VAR no fue señalado. En el último minuto reglamentario de la primera parte, Ojeda también lo intentó pero el esférico lo paró Cantero. El Albacete gozó de muchas ocasiones frente a ninguna del Lugo y no acertar le pasaría factura.

Tras el descanso, el Lugo despertó y el partido se empezó a equilibrar. Nada más comenzar la segunda mitad, el balón se paseó por el área de Tomeu pero Barreiro no hizo nada para aprovecharlo y en el minuto 59, bajo una intensa lluvia, llegó el gol de Cristian Herrera tras un rechace, donde Gerard Valentín lo intentó primero, pero Tomeu evitó el tanto en un primer momento. Tras el 1 a 0, Ramis movió el banquillo, las tarjetas se sucedieron en un encuentro que comenzó a tener poca continuidad y en minuto 90, Jaume Grau estuvo apunto de poner el 2 a 0 pero su disparo fue parado por Tomeu. En el 92, con un saque de falta muy centrada a la portería, Pedro realizó un lanzamiento raso que podría haber sido el empate pero fue a las manos del meta del Lugo. El encuentro dejó el debut de Maikel Mesa con la camiseta del Albacete, el centrocampista disputó los 90 minutos. Pedro Sánchez se pierde el próximo partido ante su ex equipo, el Deportivo de La Coruña. Los gallegos encadenan cuatro victorias, la última ante el Cádiz por 1 a 0. Los andaluces han perdido el liderato en el que han permanecido desde la jornada 8, ahora están empatados a puntos con el Almería que es el nuevo líder de Segunda División con 45 puntos y casi 10 goles más anotados que los gaditanos.

El domingo, el Albacete se ejercitó en la ciudad deportiva Andrés Iniesta, hoy jornada de descanso y el martes comienzan a preparar la visita del Deportivo, el domingo 26 de enero a las 16:00 horas en el Carlos Belmonte.