El Albacete de Ramis en puestos de playoff tras vencer al Málaga con un gol de Rey Manaj

Albacete 1 - 0 Málaga

El conjunto de Ramis es el equipo de Europa que más rentabiliza sus goles. 4 tantos, 4 victorias, dejando la portería a 0 y 12 puntos que colocan al Albacete en puestos de playoff tras la séptima jornada de liga. El equipo manchego ocupa la sexta posición igualado a puesto con el Huesca que se coloca un puesto por encima. Líder Almería con 17 puntos, le sigue el Cádiz con 16, Fuenlabrada es tercero con 14 y Zaragoza cuarto con 13 puntos.

Ante el Málaga CF, el Albacete BP recuperó sensaciones en el Carlos Belmonte gracias al gol de Rey Manaj que dio la victoria a los blancos, que encadenan su segundo triunfo consecutivo.

El Albacete recibía a un Málaga muy tocado tanto futbolística como institucionalmente. Ambos conjuntos, la pasada temporada disputaron los playoff de ascenso y han tenido un inicio de campeonato irregular, pero el equipo andaluz arranca además con graves problemas económicos. Las dos últimas veces que se enfrentaron, el choque se lo llevaron los malacitanos.

En esta ocasión, el encuentro fue equilibrado, si cabe con mayor control del conjunto de Ramis en muchos momentos del partido pero si es cierto, que el Málaga gozaba de mayor llegada, pero sin puntería. En el Albacete, fueron baja de última hora Zozulia y Olabe por molestias, lo que dio la titularidad a Manaj, que no desaprovechó su oportunidad.

En el partido, los de Víctor Sánchez del Amo comenzaron avisando con un disparo de Renato Santos a los 6 minutos del comienzo del encuentro, que gracias a la intervención de Tomeu y el larguero el balón acabaría en corner. Tras un acercamiento Rey Manaj a la portería de Munir, Sadiki gozó de una ocasión, pero Tomeu se anticipó aunque sufriendo un golpe en su pierna izquierda y fue Arroyo quien evitó el tanto.

En la segunda mitad, el Albacete comenzó más enchufado, con un buen nivel defensivo. En el 48, Fuster no llegó a rematar un pase de Rey Manaj. Los visitantes, no bajaban los brazos y lo seguían intentando con un tiro del capitán Adrián y con un lanzamiento de Renato Santos, que se fue ligeramente desviado a la derecha de la portería de Tomeu Nadal. En el 60, Manu Fuster no pegó bien un disparo que fue a las manos de Munir tras tocar en la defensa malagueña. En el 65, llegaría la jugada del gol tras una buena combinación por la banda izquierda entre Susaeta, Fran García y Fuster, que realizaba un pase con el exterior a Rey Manaj que se adelanta a la defensa malagueña y consiguía el primer gol de un delantero del Albacete en lo que llevamos de curso. El Málaga lo volvería a intentar pero topándose con el meta balear, Tomeu Nadal que como siempre estuvo sobresaliente. En la recta final, Fuster fue arrollado por Luis Muñoz y tuvo que ser retirado en camilla pero no sufrió lesión de gravedad.