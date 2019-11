Un Albacete falto de fútbol vuelve a caer en casa

El Mirandés logró remontar un tempranero gol de Pedro Sánchez, a los 4 minutos del inicio del choque. Iñigo Vicente puso las tablas en el marcador y Sergio González el 1a 2 definitivo, todo ello en los 20 primeros minutos del choque.

El Albacete Balompié ocupa la novena posición en la tabla con 25 puntos, empatado con Alcorcón y Numancia, séptimo y octavo respectivamente.

Albacete BP 1 - 2 CD Mirandés

En el minuto 4, Zozulia de chilena intentó abrir el marcador pero el meta del Mirandés, Limones logró parar el tanto con la mano, pero no lo hizo con el rechace y el jugador Pedro Sánchez estrenó su cuenta goleadora con el Albacete (1-0). Tan solo 10 minutos después, tras un error de Tomeu en un despeje, Iñigo Vicente puso las tablas en el marcador (1-1). Tercer tanto del canterano del Athletic de Bilbao esta temporada.

Tras el jarro de agua fría para los aficionados albaceteños, en el minuto 20 tras un saque de saque de esquina, Sergio González de cabeza puso el 1 a 2, que sería definitivo. Un gol ajustado al segundo palo, sirvió al central del Mirandés para sumar su primer tanto en la categoría de plata.

Los visitantes aprovecharon los errores del Albacete para darle la vuelta al marcador. Tocado, sobre todo, en el centro del campo, los de Ramis intentaban remar contracorriente. En el 27, Ojeda lo intentó de cabeza pero su remate fue a parar a los guantes de Limones. Zozulia también estuvo cerca gracias, a pase de fran García y el Mirandés trató de ampliar la distancia con un tiro lejano de Merquelanz que atrapó Tomeu.

Tras el descanso, Ramis movió el banquillo y dio entrada a Olabe por Capezzi, y cuando el centrocampista de salamanca tan solo llevaba un minuto en el terreno de juego, vio la amarilla. El Albacete un tanto falto de ideas, trataba de empatar el encuentro. En el 54, el conjunto manchego reclamó penalti por un claro agarrón a Iván Kecojević, mientras remataba de cabeza, jugada revisada y donde el colegiado Trujillo Suárez no decretó la pena máxima. En poco minutos, Pedro Sánchez gozó de dos claras ocasiones, después la tendría Zozulia tras un centro de Benito, pero el balón botó y el ucraniano no logró pegarle bien con la pierna izquierda. Un Albacete perdido en su propio laberinto trataba de escapar y en el 81, de nuevo Kecojević trató de perforar la portería rival pero el golpeo se fue alto. No fue el último intento del montenegrino, que ya en el tiempo añadido, otro disparo fue a parar a las manos de Limones. Por último, Silvestre de cabeza trató de dar la sorpresa, esta vez en el 93, pero no lo consiguió.

El Albacete sigue necesitando mejorar en casa, donde no se disipan las dudas como local, haciendo que sea una asignatura pendiente esta temporada. Tras 17 jornadas, el conjunto de Ramis, siempre que ha encajado gol ha acabado perdiendo (8 partidos).

7.896 espectadores acudieron al Carlos Belmonte, pero no acabaron muy contentos, ante la falta de solidez del equipo manchego.

El Albacete BP se mide el próximo sábado, 30 de noviembre a la Ponferradina a las 18:00 horas.