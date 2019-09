El Albacete Balompié recibe al Málaga este sábado, 21 de septiembre a las 20:30 horas en el Carlos Belmonte

El Albacete Balompié, este sábado 21 de septiembre recibe al CF Málaga a las 20:30 horas en el Carlos Belmonte. Sobre qué rival espera Ramis, ha dicho esto que "espero un Málaga peligroso. Es diferente al del año pasado en cuanto a estructura, pero tienen jugadores de mucha categoría. Tienen buen equipo, espero que sea intenso, dominador y con jugadores de talento para resolver el partido".

Tres partidos en seis días, donde Ramis ha afirmado este mediodía, que el 11 titular se parecerá al del partido ante la SD Huesca. Manu Fuster debutó en dicho encuentro siendo clave. El técnico del Albacete, Luis Miguel Ramis se defiende de las voces que dicen que por qué Fuster no ha jugado antes. "Primero porque yo lo he decidido así y segundo en trabajos de formación llevo 10 años en el Real Madrid, y no significa tocar con una varita y decir que ya estás preparado para jugar. Yo debuté en Primera División con 21 años, hay jugadores hoy que debutan con 16. Todo tiene un proceso y diferente para todos. A mí me hubiera gustado que el primer resultado de la primera jornada fuera diferente, pero no ha sido así porque algo habremos hecho mal. Cuando no salen las cosas como quieres, tienes que buscas soluciones y en ese proceso van apareciendo formación de jugadores y llega el momento en el que tiene la oportunidad" ha afirmado Ramis.

Ante el CF Málaga, el conjunto manchego cuenta con la baja de Nico Gorosito, que continúa con su infección en el dedo. Y Eddy Silvestre está disponible, aunque llevará una protección en el hombro.

El míster del Albacete espera recuperar las buenas sensaciones en el estadio blanco y que como ocurrió ante el Huesca, el equipo se mantenga unido en todas las fases del juego. "Nuestros aficionados quedaron algo desilusionados en el anterior partido por el resultado. Pero creo, que saben que nuestra intención es revertir siempre este tipo de situaciones y que no pasen. Quiero que sepan que a nosotros también nos duele y que tratamos de resarcirnos de eso, de superarlo, de buscar un cambio que nos provoque mejores sensaciones en el campo y la respuesta fue notable en el siguiente partido. Mañana tenemos un rival durísimo y vamos a ver si nos encontramos con una buena versión nuestra".

En otro orden de cosas, el Albacete Balompié en la tarde del jueves presentó alegaciones por la cartulina amarilla que recibió Roman Zozulia ante la SD Huesca. El club afirmaba en un comunicado oficial que, la amonestación era un ejemplo más del tratamiento singular y desigual que sufre el delantero ucraniano. Esta misma mañana el Comité de Competición ha retirado la cartulina a Zozulia. Ramis dice al respecto que, "estoy contento, de tener cuatro cartulinas a tener tres, es mejor. Y sobre todo, porque lo que se redactaba no pasó en el campo".