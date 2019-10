El Albacete Balompié se mide al AD Alcorcón en el estadio Santo Domingo a las 21:00 horas

El Albacete Balompié se ha ejercitado esta mañana en Madrid. A las 21:00 horas se miden al Alcorcón en el estadio Santo Domingo. Tras la victoria anoche del Girona ante el Deportivo por 3 a 1, el conjunto de Ramis es octavo en la tabla con 13 puntos. Mismo puesto y puntos que la campaña pasada tras la jornada 9. El Alcorcón dirigido por Fran Fernández suma un punto menos que el Albacete.

Sobre si Ramis se queda con los puntos conseguidos hasta ahora o las sensaciones, el técnico blanco dice, "yo quiero puntos, porque ya sabéis muchas veces, que cuando tienes dos puntos o tres a estas alturas, las sensaciones no valen para nada, lo que tienes que crear son sensaciones positivas, para reconducir una situación que es incómoda, que afortunadamente no es la nuestra. Si no me equivoco, estamos empatados con puestos de playoff, estamos satisfechos con eso, pero nosotros somos extremadamente exigentes. Sabemos que, hemos puntuado, que hemos sacado partidos adelante y hemos ganado partido a rivales muy importantes, muy potentes en la categoría. No sé cuántos apostaban en que pudiera ser así. Nosotros sí creíamos que podíamos sacar algo y de hecho lo sacamos. Eso nos refuerza, también a seguir poco a poco sumando y quitar esas sensaciones de irregularidad que a veces muestra el equipo. A veces, haces todo lo necesario pero ese día el rival te castiga o a veces haces todo lo necesario y te castiga igual. Es buscar la mejor de las vía para intentar seguir sumando puntos y seguir creciendo, que creo que el equipo es capaz y está en ello y cree en lo que hacemos".

Esta temporada, el Alcorcón ha sido derrotado en 3 ocasiones en su estadio. Eddy Silvestre ha formado parte de las filas del conjunto madrileño durante un año y medio, y Ramis ha afirmado que alguna pista les ha dado el mediocentro. El míster del Albacete opina que como todos los partidos fuera de casa va a requerir de mucha exigencia: “Los partidos en el campo del Alcorcón, en Santo Domingo predomina mucho la disputa, el ganar segundas jugadas. Son partidos de estar muy vivo en ese tipo de situaciones, de estar muy juntos y aprovecharlo a nivel ofensivo también y obviamente, protegerte a nivel defensivo. Un partido de mucha exigencia en cuanto a duelos en ambos sentidos se refiere”

Ramis cuenta con la baja de Nico Gososito y Roberto Olabe por lesión. Alberto Benito es duda hasta el último momento, debido a una sobrecarga y si juega o no dependerá de su evolución. Además, recordemos que el defensa del Albacete, en el encuentro ante el Racing sufrió un golpe en la boca tras un choque con el jugador Aitor Buñuel.

En el caso de que Benito no saltase al campo, el míster del Albacete piensa que, "si Alberto no está para entrar porque tiene una molestia en el isquio importante y que le ponga en riesgo como pasó el día del Málaga con Roman, que veníamos que la cosa podía ir a más, no me quiero arrepentir ahora de ese tipo de situaciones, si valoramos que es así lo normal es que entre Caro o Fer Navarro".

Ramis alterna un sistema 442 y un 4231 con Fuster como mediapunta: “Intentamos buscar la mejor de las soluciones para hacer daño al rival y nosotros seguir dando pasos adelante ofensivamente, es verdad que con ese dibujo, esa organización ofensiva, porque defensiva es la misma- Hemos encontrado el último partido en casa algo más de control, también eso nos los dan un poco más el perfil de jugadores que elijamos para jugar en banda. Tenemos que ir retocando cada partido en función de la exigencia y de la carga que llevemos, pero también en función de lo que veamos que le puede hacer daño al rival".

Además, el entrenador del Albacete añade que, "yo no tengo un 11 tipo y eso no quiere decir que no tenga las ideas claras. Yo si tengo las cosas claras de lo que necesita cada partido, luego acierto o no, como en todo; pero trato de buscar lo adecuado y tenemos un equipo en el que todos al límite tienen un nivel muy bueno para pelear por un puesto”.