Ramis cuenta con cinco bajas para afrontar el encuentro ante el Zaragoza

Albacete 0 - 1 Lugo

Un único disparo a puerta dio la victoria al CD Lugo en el Carlos Belmonte. El Albacete Balompié encadena dos derrotas y abandona los puestos de playoff. Ocupa la décima posición en la tabla con 22 puntos, empatado con Ponferradina y Elche, octavo y noveno respectivamente.

Ramis cuenta con cinco bajas para afrontar el encuentro ante el Real Zaragoza. Los lesionados Gorosito, Barri y Caro. Kecojevic por sanción, ya que vio su quinta amarilla ante el Lugo, y tampoco viaja a Aragón, el internacional Rey Manaj ya que, ha sido convocado por su selección para los dos próximos encuentros ante Andorra el 14 de noviembre y ante Francia el 17.

El conjunto de Ramis buscaba conseguir la cuarta victoria en casa, en un césped que no mejora. Tras tres jornadas sin ser convocado, Rey Manaj volvió al banquillo, pero no disputó minutos y tampoco lo hará en el próximo encuentro ante el Zaragoza por estar convocado, de nuevo, por su selección. Volviendo al partido, en principio el joven meta Brazao iba a ser titular pero finalmente, tras ser padre de una niña, Tomeu fue titular.

7908 fueron los espectadores que se desplazaron al estadio blanco en una tarde no acompañó por la lluvia y el frío.

La primera aproximación del Albacete llegó en el minuto 17, donde los locales reclamaron penalti. Tras un centro de Ojeda y el control con el pecho de Zozulia, los jugadores del Lugo de Djaló y Peybernes agarran al ucraniano, pero el colegiado Vicandi Garrido no decretó la pena máxima. Tras un par de llegadas más del Albacete por parte de Fuster y Zozulia, el partido se fue al descanso con una primera mitad muy cerrada, sin goles y sin mucha llegada. En la segunda parte, el conjunto de Ramis comenzó atacando desde el primer minuto. Zozulia tuvo un acercamiento al área rival, pero estaba en fuera de juego. En el 51, llegó la ocasión más clara del partido, gracias a un tiro de Fran García desde la frontal del área, que puso en dificultades al meta Cantero. El hellinero Eloy Jiménez movió el banquillo y dio entrada a Álex López, jugador cedido del Deportivo y autor del gol. En el 60, kecojevic vio su quinta amarilla y se pierde el próximo partido ante el Zaragoza. En el minuto 61, Rahmani buscó desequilibrar el partido, pero su tiro se fue desviado. Un minuto después, tras un corner de Pedro, Kecojevic con un remate de cabeza, que rebotó en el césped intentó marcar, pero el bote se fue alto. El Albacete no dejaba de crear peligro y lo intentaba una y otra vez. Pedro Sánchez volvió a poner en apuros a Cantero que tocó el balón con las manos y se chocó con el palo. Susaeta y Benito también lo intentaron, pero fue el Lugo quién encontró premio en el minuto 79. Con un pase de Cristian Herrera, Álex López marcó el único gol del encuentro con el primer disparo del conjunto lucense. El tanto hizo daño al Albacete, pero el equipo no bajó los brazos y a la desesperada por salvar al menos un punto, Acuña, Jiménez y Karim tampoco tuvieron suerte.

Con el tanto de Álex López, el Lugo encadena 2 victorias consecutivas, algo que no ocurría desde 2018. Un partido especial para el entrenador hellinero, Eloy Jiménez que regresaba a su tierra y donde consiguió la primera victoria a domicilio de esta temporada.