Albacete acoge los días 4 y 5 de mayo el Torneo Nacional de Ultimate Frisbee. La Selección Española Mixta sub20 ha seleccionado la ciudad de Albacete como torneo preparatorio para el Campeonato Europeo Junior sub-20 mixto que tendrá lugar en Polonia del 10 al 17 agosto 2019. Los objetivos principales del torneo son promocionar, publicar y conseguir una mayor visibilidad de este deporte.

En este primer torneo tendrá lugar en los campos de césped artificial del complejo deportivo Carlos Belmonte, donde participarán 120 jugadores divididos en 9 equipos.

El Ultimate Frisbee es un deporte de equipo que recoge elementos del fútbol, baloncesto y del rugby, sustituyendo el balón por un disco volador. En modalidad playa se juega 5 contra 5, y en modalidad césped se juega 7 contra 7 jugadores.

El Club Deportivo Ultimate Albacete (Invasores de La Mancha) busca desde su fundación la promoción del Ultimate Frisbee como deporte dentro del ámbito local y regional.

El Ultimate Frisbee se originó en el ámbito Universitario en Estados Unidos en los años 60. Llegó a Europa a principios de los años 80 aunque para conocerlo en España tuvimos que esperar hasta los años 90. Actualmente, es un deporte con gran difusión cuyo crecimiento es exponencial, de hecho, ya es practicado por más de 6 millones de jugadores en al menos 80 países. A nivel organizativo, en España el deporte está regulado por la Federación Española del Disco Volador (FEDV/Espadisc), a su vez englobada en la Federación Mundial del Disco Volador (WFDF), reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI). Actualmente se encuentra en trámite el reconocimiento deportivo por parte del Consejo Superior de Deportes.

Entre sus particularidades, que las diferencian de otros deportes, destacan las siguientes:

No hay árbitros: en su lugar se introduce el espíritu deportivo de cada jugador. ¿Y cómo que no hay árbitros? Lo que más difícil resulta explicar a la gente que no conoce el Ultimate es cómo puede ser que en este deporte todos respeten las reglas sin peleas ni trampas, hasta sin tener árbitro. Esta es la característica que hace del Ultimate un deporte tan especial y único. Espíritu de juego: los jugadores son responsables del conocimiento y cumplimiento del reglamento sin tratar de aprovecharse de la ausencia de árbitros. En todos los torneos hay un vencedor del Torneo y el mayor premio que se puede recibir es al ganador del Spirit Of The Game, otro premio que se da al equipo que ha mantenido mejor espíritu de juego durante el torneo. Tras cada encuentro, el equipo valora numéricamente a su contrincante de forma objetiva analizando 5 puntos: el conocimiento y uso de las reglas, el contacto físico, la actitud positiva y autocontrol, la imparcialidad y la comunicación. El resultado de todas las valoraciones es lo que determina dicho ganador. Diversidad de género: Los partidos tienen un carácter mixto en el que tanto chicas como chicos participan, promoviendo la igualdad de género. También existe modalidad masculina (Open) y femenina (Women), pero la modalidad mixta es la que diferencia a este deporte de otros y es, por cierto, la más jugada en España.