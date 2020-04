Alba Redondo: "Me encanta el fútbol y jugaré hasta el día que los huesos me dejen"

El padre de la futbolista albaceteña Alba Redondo ha superado el coronavirus y la jugadora del Levante UD nos ha contado que su padre, “está casi totalmente recuperado en casa y yo más tranquila que antes, sabiendo que ya no está en el hospital”.

Alba Redondo reconoce que no ha sido fácil la situación y más viviendo en otra ciudad, en Valencia, “me acuerdo el día que me lo dijeron mi hermano y mi madre, que mi padre iba a estar hospitalizado pero era lo mejor, porque así podían tratarlo y lo tenían más controlado. Fue duro, porque yo estaba cada dos por tres pensando cómo estará, no quería llamarlo mucho porque se fatigaba y yo quería hablar con él, pero era una obsesión que me fui quitando y gracias a Dios ha ido todo bien. Lo he ido llevando de la mejor manera posible”, nos cuenta la jugadora albaceteña, que además envía un mensaje positivo y es que “tengan esperanza, en ningún momento dudé que fuese a pasar algo con mi padre. Que tengan esperanza, que aunque sea un virus fastidioso se puede curar, se necesita mucha paciencia y mucho optimismo, y con esperanza seguro que se pone remedio”.

Respecto a su carrera, Alba Redondo, el pasado junio se despidió del Albacete Femenino, club al que ha pertenecido desde los 6 años y en tu marcha, recordaba el ascenso a Primera División y que aunque vistiera otra camiseta, ahora la del Levante, su corazón siempre sería blanco. Su etapa en el Fundación Albacete la recuerda con una sonrisa, “echo de menos muchas cosas, a mí me gustaba mucho ir a la ciudad deportiva y estar casi todo el dia metida allí. Echo de menos ver a técnicos, a muchas compañeras, echo de menos jugar en el campo del Albacete Balompié. Fue una etapa muy muy bonita y seguiré diciéndolo siempre, mi corazón va a ser blanco lleve la camiseta que lleve”.

Al Fundación Albacete, Alba lo ve un equipo muy competitivo y nos cuenta que tiene contacto con antiguas compañeras como Claudia Florentino, Cintia Montagut, Mai, Vane, el preparador físico Pepe, “mantengo contacto con muchas jugadoras de la plantilla y las veo bien, tuvieron algún que otro despiste en la liga que perdieron puntos. No sé qué va a pasar ahora, cómo va a seguir la competición pero las veo bien, muy competitivas”.

Hablando del presente, a la delantera del Levante, “no sé qué va a pasar a partir de ahora, por una parte me gustaría que se retomase LaLiga porque amo el fútbol y me encanta jugar, pero no voy a poner en riesgo mi salud y si sanidad dice que no se puede jugar, habrá que hacer caso a sanidad pero si sanidad dice que sí que se puede jugar con unos protocolos previos, adelante. Me encanta el fútbol y jugaré hasta el día que los huesos me dejen”.

El gran trabajo y esfuerzo de Alba Redondo han hecho que haya sido convocada en varias ocasiones por el seleccionador Jorge Vilda, debutar y marcar con la camiseta de la Selección Española de Fútbol, “no me he planteado una meta, pero para mí significa mucho, desde pequeña quería llegar a lo más alto en el fútbol femenino y con trabajo diario estoy llegando y gracias a Dios se están cumpliendo todos los propósitos que me puse a principio de año, y no solo a principio de año, de hace varios años. Quiero estar en buena forma física, porque estando en buena forma física y mental, muy importante ahora en esta época, se conseguirá más adelante lo que nos propongamos".





Imágenes texto: Albacete BP, LaLiga y SeFutbol