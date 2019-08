Acuña: "Vamos a intentar que no nos pase lo que sucedió en Almería"

El Albacete Balompié ha vuelto a los entrenamientos este martes para preparar el primero de los dos encuentros que le esperan fuera de casa.

El conjunto de Ramis visita El Molinón, el domingo 1 de septiembre a las 18:00 horas. Un estadio que trae muy bueno recuerdos al Toro Acuña. En la cuadragésima jornada y desde su propio campo, el jugador paraguayo marcó uno de los mejores goles de la pasada temporada, que ha quedado grabado en la historia del Albacete BP. Una tanto, que quizás Acuña pueda volver a repetir. "Nunca se sabe, también es ver la ocasión y la oportunidad, ver cómo está el partido para intentarlo o no, así que si me sale vamos a intentar pegarle igual o mejor. Es bonito recordarlo pero es pasado y hay que intentar traer los tres puntos, que van a ser muy importante para nosotros. El Sporting es muy difícil, es diferente al año pasado, acaba de empezar y todo el equipo van a estar fuertes en casa y nosotros vamos a intentar que no nos pase lo que sucedió en Almería". declara el futbolista.

Acuña afirma no tener preferencias si jugar en la posición de delantero o en la banda como en el anterior partido, dice que en cualquier lugar dará lo mejor él.

En dos partidos el Albacete Balompié tan solo ha tirado a puerta en una ocasión. Fue de Dani Ojeda en la segunda mitad ante el Girona, algo que no preocupa al equipo. Acuña afirma que, "al final hay momento que llegas muchísimo y no lo metes y hay veces que llegas una vez y al final entra. Contra el Girona tiramos una o dos a portería, lo metieron ellos y 3 puntos para nosotros. El fútbol es así, hay veces que tienes rachas buenas y hay momentos que tienes rachas malas. En estos momentos no estamos tirando mucho a portería pero llegará el momento que vamos a tirar más y espero que en esos momentos de 5 podamos meter 4".

Hasta que se cierre el mercado de fichajes el próximo lunes 2 de septiembre son muchos los rumores sobre llegadas y salidas de jugadores, en este caso de Rey Manaj y Álvaro Pena.

"Cada año, es normal que haya jugadores que puede que salgan o se queden, o se escuchen cosas de otros equipos para que se lleven jugadores, es normal. Rey es muy buen delantero y es normal que se fijen en él y si viene un equipo y paga pues que se le a a hacer. A final también nos alegraremos por él, pero por otra parte no estaríamos tan a gusto de que se vaya porque es importante para nosotros", reconoce Acuña.

En cuanto al resto del equipo, Arroyo y Gorosito no se ejercitaron el pasado martes por molestias. Y el canterano Miguel Ángel se lesionó de gravedad el pasado domingo con el Atlético Albacete. El diagnóstico del delantero es inestabilidad anterointerna aguda de su rodilla derecha. Una grave lesión cuyo tiempo de recuperación dependerá de la evolución del futbolista. Será intervenido hoy, miércoles 28 de agosto.

Una baja importante, ya que la progresión del jugador le hacía entrar en los planes del primer equipo, tanto por parte de dirección como de entrenador y cuerpo técnico.

Acuña a lo largo de su carrera ha sufrido varias lesiones, que le han mantenido fuera de los terrenos juego durante largos periodos de tiempo.

"Es un fastidio para nosotros, es muy joven, estaba subiendo con nosotros al primer equipo y es un jugador muy bueno, que estaba creciendo y va a seguir creciendo. Yo creo que va a volver más fuerte. Le deseo lo mejor y que esté tranquilo porque pronto estará otra vez dando guerra. Yo he tenido tres roturas de ligamento cruzado y hay que ir con tranquilidad, la primera vez que me pasó fue cuando empecé a subir con el primer equipo del Real Madrid y Pellegrini empezó a contar conmigo y fue cuando me pasó a mí" concluye Acuña.