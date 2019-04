Acuña: "Tenemos equipo para pelearlo y lo vamos a intentar hasta final"

El Albacete Balompié prepara el encuentro ante el Elche el domingo a las 12:00 horas en el Carlos Belmonte. Un partido donde acudirán gran número de aficionados del conjunto ilicitano. El Albacete envió más de 900 entradas que se han agotado y ha vuelto a mandar más de 300.

Sobre el rival, el jugador Javier Acuña opina que, "ellos están en un momento my bueno, tienen un buen equipo. Cuando fuimos nosotros allí ya habían jugado bien la verdad que, también habíamos sufrido. Al final han demostrado que son un equipo fuerte, esta claro que nosotros también, lo hemos mostrado durante todos estos partidos hasta ahora y vamos a seguir así. Va a ser un partido bonito, ellos están en una racha buena y nosotros también, pero tenemos que demostrar que aquí en casa somos muy muy fuertes con todo el apoyo de la afición, que espero que esté super entregada con nosotros. Al final también es un empuje más para nosotros cuando las cosas no estén saliendo bien, así que eso es lo importante y vamos a intentar dejar los 3 puntos en casa".

El Albacete BP y su afición sueñan con el ascenso pero Acuña prefiere no hacer cuentas, "no he lllegado a sumar. El otro ida volviendo de Madrid hablando con mi mujer hemos dicho, no quiero sumar, quiero seguir partido a partido. Quedan 9 finales, cada semana es una final más. Lo importante es seguir sumando de 3. En casa ahora tenemos 2 partidos importantes, el primero el Elche y sumando de 3 cada vez está más cerca lo que queremos y ahora lo impotante es mirar hacia arriba no hacia atrás. Tenemos equipo para pelearlo y lo vamos a intentar hasta final", afirma el jugador.

Respecto a cómo se encuentra Acuña en el equipo dice que, "saco lo a gusto que estoy, la alegría que tengo de estar aquí, de pertenecer a este gran club, a esta familia que al final son un grupo espectacular, que son llevó a estar donde estamos ahora y vamos a intertar conseguir lo más bonito".