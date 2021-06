XXV Festival de Teatro Clásico de Chinchilla

Abanai en portugués significa abanico, nada más ilustrativo para definir este grupo cuyo objetivo es transmitir la historia de la música, la danza y la poesía de las tres culturas; Al Ándalus, de los judíos sefardíes desde una perspectiva multicultural y de fusión con otros sonidos del Mediterráneo.

Pretende aunar el arte y diversidad cultural, representando músicas y danzas de raíz dirigido a todos los públicos. Esta novedosa formación lleva más de 25 años recreando las melodías y danzas que se encuentran en cancioneros y grabaciones tradicionales, en los que Abanai ha investigado.

Su música y danza contienen canciones nórdicas y mediterráneas, ritmos árabes, sefardíes, flamencos y aires castellanos. Representan canciones con alma, que encierran una historia que contar.

Es una incursión histórica, muy bonita, “en estos tiempos en lo que todo es de todos”, a través de la música y de la danza, nos cuenta, Neftis Paloma bailarina en Abanai, y directora del grupo.

Con este espectáculo tan completo en el que la danza tiene protagonismo, se quiere rememorar el programa del primer Festival de Chinchilla, en el que se incluyeron dos espectáculos de danza, como recordaba al comienzo de la sesión el director del Festival, Ricardo Belendez.

Año difícil y tiempo para prepararse a fondo

Neftis Paloma, coreógrafa, bailarina profesional y profesora de danzas de raíz, nos cuenta que ha sido un fuerte golpe para los que su forma de vida, y expresión de sus dones y talentos está ligado al espectáculo; tanto en la escena como en los equipos técnicos. Ha sido muy duro, no solo en lo económico, ha supuesto un parón de vida.

No obstante no ha sido un año baldío, asegura Neftis Paloma, puesto que lo han dedicado “a trabajar mejor, lo que es el contenido del espectáculo. Ha habido más tiempo para ensayar, preparar, para opinar. No te quedas parado, estás pensando, estás creando. El proyecto es muy bonito”.

Agradece que Festivales, como el de Chinchilla retomen la actividad,” un ejemplo a seguir por otras ciudades”.

El público de nuevo disfrutó con el espectáculo, participando activamente en varias ocasiones. Se ven, se notan las ganas del público cada noche en el Festival.

Nohemy Ruth García (voz, guitarra, piano) Andrés Florez (guitarras y ukelele) Jorge Jiménez (percusiones, cajón flamenco, djmbé, darbouka, bendir, udu, drum, kalimba) Pablo Abad (violín, gaita, pito de llaves, mandolina).

