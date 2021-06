El Orfeón de la Mancha homenajea a Paco del Hoyo en un concierto que tendrá lugar este sábado

Los condicionantes de la actual situación han impedido realizar este tradicional encuentro en su habitual formato, pero el Orfeón de la Mancha sigue fiel a la cita y no ha querido que el público albaceteño se quedase sin la posibilidad de disfrutar de la música coral, como cada mes de junio desde hace casi tres décadas. Para ello han agrupado en dos formaciones de menor tamaño a todos los integrantes y ofrecerán un concierto que, además, rendirá tributo a Paco del Hoyo, presidente del Orfeón de la Mancha, fallecido en fechas recientes.

“Hemos apostado por reencontrarnos a nosotros mismos a través del repertorio”, explican desde el Orfeón de la Mancha, de ahí que hayan elegido una selección profana de algunas de las piezas más identitarias del Orfeón de la Mancha, desde las manchegas clásicas, hasta otros éxitos más recientes como Five Hebrew Song o The Armed Man.

Con este concierto se quiere valorar el trabajo al frente de la formación de Paco del Hoyo, con una selección de piezas que es “además de una reafirmación en la línea seguida los últimos años, con una mirada al futuro, hondamente enraizados en nuestra identidad manchega, desde la cual abordar el repertorio hispano e internacional”.

En el concierto de este sábado, bajo la dirección de José Benjamín González Gomis, ofrecerán un recital de 15 piezas

La primera agrupación interpretará Esto es La Mancha, de Julio Sorribes. The Seal Lullaby, de Eric Whitacre.Esta tierra, de Javier Busto. When you believe, de Schwartz. Gabriel ‘s oboe, de Ennio Morricone. Kalá, Kallá, de Whitacre y Amarraditos, de Correa.

La segunda agrupación interpretará piezas como Habanera de la Mancha, también de Sorribes. L’homme armé, de Jenkins. Alma, corazón y vida, de Adrián Flores. Dulce embeleso, de Miguel Matamoros. La flor de la canela, de Chabuca Granda. Coro de las Espigadoras, de Jacinto Guerrero y Hasta los Mancos, de Ruiz de Luna.

El Orfeón de la Mancha fue fundado en 1974 y desde 1993 organiza junto al Ayuntamiento de Albacete el Encuentro Coral San Juan, que reúne a los mejores coros del momento. La agrupación coral cumplió su concierto número 1.000 en el año 2019, un número que refleja la intensidad de este conjunto que tiene varios discos publicados y que ha recibido numerosos premios.