El libro para seguir con el legado del Capitán Optimista y recordarlo con una sonrisa

No hace un año desde que nos dejó Antonio Cepillo, o más conocido como el 'Capitán Optimista' del área de pediatría del Complejo Hospitalario de Albacete. Desde que se marchase no han dejado de sucederse los homenajes en todos los ámbitos que rodeaban a 'Cepi'.

El último llega en forma de libro, un libro muy especial para su autor, Miguel Domínguez. La historia de ambos se remonta a cuando por una serie de casualidades el centro donde trabajaba Miguel mandaba un vídeo de ánimo a Antonio para su lucha frente a su enfermedad. Lejos de dejarlo todo en una simple contestación o en un mensaje, Cepi devolvió esos ánimos con un vídeo para los niños que se habían juntado para apoyarle, y no solo con eso, al poco tiempo se presentó en el centro realizando una visita que no dejó a nadie indiferente.



El mensaje optimista y de lucha, sumado al carisma que desprendía el Doctor Cepillo, dejaron sorprendido y emocionado a Miguel, que ya por entonces había escrito un relato corto sobre el médico que presentó al propio protagonista recibiendo el reconocimiento de este. A partir de esta visita, Miguel y Antonio estuvieron en contacto con una serie de mensajes y con la promesa de Antonio de participar en el libro que había inspirado él mísmo.

Finalmente no pudo ser, pero eso no ha sido suficiente para que su legado continúe generando apoyos para la lucha contra el cáncer. Un ejemplo es este 'Historias de súper héroes, el caso del Doctor Cepi', un libro que no recoge la vida de este entrañable médico albaceteño, sino todo el legado que dejó y el mensaje con el que inspiró a tantas personas. Una maravillosa forma de recordarle con una sonrisa.

Además, para el autor es una forma de seguir con la labor de Antonio, ya que por cada ejemplar vendido de este libro un euro irá destinado para AFANION, la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla La Mancha. Con este libro cada vez son más las pequeñas personas, que haciendo cosas pequeñas están consiguiendo grandes cosas.