Este domingo a las 19.30 horas y en La 2 de TVE, Albacete y su provincia serán protagonistas

Entre esos monumentos que veremos en La2 destaca el Teatro Circo de 1887, el más antiguo operativo del mundo, que el presentador y los televidentes recorrerán de la mano del presidente de Amigos de los Teatros Históricos de España (AMIThE), el albacetense Javier López-Galiacho, quien será objeto al final del recorrido por sus arquerías neo árabes y columnas de hierro decimonónicas, de un espectacular número de magia por el propio presentador e ilusionista, Miguel de Lucas.

El espectador se sorprenderá por imágenes nunca vistas hasta ahora del interior del Teatro Circo al rodarse planos de las arquerías y capiteles neo nazaríes con drones que llevarán el ojo del televidente a centímetros de esas joyas del patrimonio teatral circense mundial, que por su operatividad a dia de hoy como teatro y circo, está considerado el más antiguo del mundo, ganando en antigüedad por tres meses al Teatro Carré de Amsterdam.

Como anécdota del rodaje de TVE dentro del Teatro Circo, el realizador-controlador del dron de imágenes comentó la dificultad de hacerse con el artilugio dado el gran componente magnético de la estructura de hierro y columnas del mismo material que componen la sala.

"Nunca he visto nada igual, no me podía hacer con el dron se me iba a las columnas por la atracción magnética", apuntó.

También se mostrarán otros tesoros artísticos de la ciudad como el Pasaje de Lodares (1925) como joya modernista de España, uno de los tres de estas características que existen en nuestro país (junto al Pasaje Gutiérrez de Valladolid o el "Ciclón" de Zaragoza).

Sin olvidar un recorrido por el espectacular Recinto Ferial (1783), el único edificio ferial permanente de España, la Posada del Rosario (siglo XVI) o el Depósito del Sol (1921).

Otros lugares y enclaves de la provincia, como la llamada Suiza Manchega (Ayna), se mostrarán a una audiencia que se sorprenderá de los tesoros que alberga Albacete, un lugar con credenciales en 'La España Mágica'.