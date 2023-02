La Urgencias del Hospital General de Albacete, al límite

El personal del Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Albacete ha llegado al límite. Afrontó la pandemia cuando la desmotivación por la falta de medios ya era la tónica general, pero, sin material de protección ni espacio, los profesionales sacaron fuerzas de donde no había para atender a unos pacientes que acababan tirados en los pasillos, con fiebre, solos y ahogándose cuando ya no quedaban ni balas de oxígeno.

Desde que pasara lo peor, se han sucedido las dimisiones, la última, esta semana, del coordinador y de la jefa de sección de Urgencias.

Los pacientes respiratorios se dejan en la antigua sala de espera de Urgencias. Otros se acumulan en observación porque la falta de camas en planta para los ingresos es otra constante. Y no nos olvidemos de la sala de camillas, conocida como la de la vergüenza o el asfixiadero, donde, sin intimidad alguna, un paciente vomita, otro ‘micciona’ y el siguiente se dobla del dolor.

Que no decaigan las iniciativas que defienden la humanización de la sanidad, pero es un sinsentido que un paciente de la calle se encuentre en el ascensor con otro que, encamado, va en pijama camino de una prueba.

Esto no cambia, empeora. Pero no sé qué me preocupa más como paciente si el deterioro que veo en mis visitas mensuales al Hospital General o la apatía de quienes lo padecemos sin movilizarnos.

Entre todos la mataron y ella sola se murió. ¿Será ese el epitafio de la sanidad pública?

Ya hemos asumido que nuestros políticos no son ni los más listos ni los mejores expedientes académicos del país, pero por lo menos podrían escuchar a pacientes y profesionales en busca de ese pacto nacional por la sanidad. Necesitamos una, no 17, y verdadera voluntad para curarla, porque, no nos engañemos, la sanidad está muy enferma.