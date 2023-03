El rey va desnudo

Cada día estoy más convencida de que el ‘rey’ se pasea desnudo’ y nadie le advierte de sus vergüenzas. No hay niño inocente que le diga el ridículo que está haciendo.

El 21 de febrero pasado, el personal de Urgencias del Hospital General Universitario de Albacete salía a la puerta dos minutos en una concentración silenciosa. Los profesionales decían, simplemente, que no podían más. Toledo ha hecho lo mismo. Qué cosas pasan en Castilla-La Mancha, aunque aquí nadie se mueva de la foto, que luego se paga bien caro.

Pero lo que me sorprende no es que el personal sanitario advierta de que está al límite. Tampoco me llamaría la atención que los pacientes diésemos un paso al frente. Lo que no me puedo explicar es que, después de aquella concentración, sin apoyo sindical ni político, el presidente de Castilla-La Mancha visitara el Hospital General Universitario de Albacete y no pidiera una visita guiada por esas urgencias, por esa sala que se conoce como la de la vergüenza o por qué no por esas habitaciones, únicas en España, con tres pacientes por habitación.

No me digan que las Urgencias de Albacete tienen más espacio que nunca señores políticos.

Le han sumado la sala de espera con biombos raídos y camillas desvencijadas. Así que o nos toman por tontos o van por ahí desnudos y nadie les advierte de que deberían vestirse y moverse por el suelo, por donde caminamos los mortales.

Me preocupa lo que pasa en esta comunidad donde nadie se mueve de la foto. Empezaron a salir batas blancas de la puerta de Urgencias y nadie se atrevía a hablar. Agotados, ojerosos, y preocupados por sus pacientes. El miedo a las represalias no evitó la protesta, pero la apagó. Si tenemos miedo a lo que nos hagan por decir la verdad, esto no es una democracia. Si está desnudo, hay que decírselo.