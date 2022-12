Qué diría una niña con síndrome de Down a los estudiantes de Medicina? Diario Sanitario recupera EL MENSAJE DE ANA A LOS FUTUROS MÉDICOS:

"Dentro de la nube de información, tonterías, vídeos, fotografías y memes que te llegan al teléfono por todas las vías posibles, hubo un mensaje que me impactó. Y si bien la mayoría de las misivas ni las escucho o las dejo a medias, ésta me dejó ensimismada. Me impactó la niña y su mensaje. Primero me envió el vídeo un médico de Madrid y luego mi madre desde Albacete. Causalidades de la vida, la protagonista del mensaje es una niña con síndrome de Down que se llama Ana Pereda, como mi cuñada. De hecho, es su sobrina.

Se llama Ana Pereda Rodríguez; tiene 11 años y está despertando conciencias con un vídeo de menos de tres minutos en el que pide a los futuros médicos que no pongan cara de pena cuando anuncien a una madre que va a tener un niño con síndrome de Down como ella.

Esta niña se dirige a los futuros galenos porque así se lo pidió su prima Lucía, que estudia Medicina. Ana, la quinta de seis hermanos, demuestra a los galenos en el vídeo, de menos de tres minutos, que es una niña como cualquier otra, que va al colegio, tiene a sus amigos y es feliz. Explica que tiene síndrome de Down y que el diagnóstico no debe ser una mala noticia para los futuros padres".