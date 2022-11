Mariado Arteaga pone la mirada en las luces de Navidad. Un alumbrado que ha sido objeto de criticas por su parecido con Málaga:

“Hola Alicia.

Ya tenemos aquí el nuevo éxito superventas de la actualidad albaceteña. Ese del que todo el mundo habla, que inunda las redes sociales locales y que protagoniza las conversaciones de los corrillos.

Me refiero a las luces de navidad que van a decorar nuestras calles. En realidad, lo que nos tiene revolucionados no es el alumbrado en sí, sino el enorme arco de luces que se ha instalado en un tramo de la recién peatonalizada Calle Ancha. Que si es demasiado grande, que si a saber lo que nos cuesta, que si va a haber música, que por qué sólo en el centro. Estaba claro que esta súper estructura no podía dejar indiferente a nadie.

Y es que queremos parecernos a la Calle Larios de Málaga (dicho por el Ayuntamiento) y tras la peatonalización y el alumbrado navideño de la calle Marqués de Molins, estamos un poco más cerca de ello.

En realidad, el alumbrado navideño siempre genera controversia entre los albaceteños. Recuerdo hace muchos años, cuando se pasó de los arcos con aquellas bombillas tan gordas a otras más pequeñas y de menor consumo, la gente protestaba porque parecían menos luminosos y brillaban menos.

Otro año, las quejas vinieron porque se instalaron algunos arcos patrocinados por empresas, para evitar que el alumbrado navideño se financiara con dinero del contribuyente. Los lamentos venían por considerar que se estaba mercantilizando algo tan puro e inocente como las luces de navidad.

El caso es que nunca estamos contentos con el asunto.

Pues yo voy a romper una lanza a favor del alumbrado navideño. Y lanzo un órdago a favor del súper arco de luces, con música y con todo lo que haga falta. Da alegría (que falta nos hace), dinamiza el centro de la ciudad, que es por donde vamos a pasear todos los albaceteños en algún momento de la Navidad, e impulsa el comercio y la hostelería. Menos quejas y más disfrute.

Y ojalá y no sólo seamos la calle Larios en versión manchega, sino que podamos presumir de tener un alumbrado navideño a la altura del de Vigo o de otras capitales europeas.

Así que bien por las luces, bien por el súper arco y una petición: que adelanten el encendido y podamos disfrutar más días aún de las luces navideñas por toda la ciudad”.





