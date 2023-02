Homenaje al pintor de la Mancha

"Hola Alicia, buenos días, pues si hay algo común a los albaceteños, y seguramente a los españoles en general, es que desde siempre no hemos dado importancia a lo nuestro o no le hemos dado la que mejor merece a las cosas de nuestra tierra.

Ya el escritor José Martinez Ruiz Azorin nos dedicó aquel piropazo de que los albaceteños atesoraban la mayor de las virtudes, creerse que no se es nada, cuando se es todo.

Y nos damos cuenta en muchas ocasiones de que algo de eso hay.

Viene al caso mi columna de hoy para referirme a la extraordinaria exposición del pintor Juan Amo que puede verse hasta el 19 de febrero en el museo municipal, donde podemos darnos cuenta de que nuestra tierra ha sido, y es, cuna de magníficos pintores y poetas.

En el caso de Juan Amo, como amante del paisaje manchego que soy, adivino detrás de su obra esa faceta de estudioso y academicista que le proporciona un plus a lo reflejado en sus cuadros. Con esto no quiero decir que los demás pintores que le han precedido o contemporáneos de él no lo fueran, pero si se da la circunstancia de que Juan Amo era un gran dibujante, circunstancia que en otros autores no se da y suplen esta carencia muchas veces con la espátula o con la pincelada abstracta o difusa.

Si bien casi todos los pintores paisajistas albaceteños han estado influenciados por el color intenso e incluso diríamos que casi salvaje de Benjamín Palencia, el paisaje en Juan

Amo es sosegado, la llanura es reflejada de una manera amable, que rompe el tópico de aquello de “llanura interminable” e incluso al pintar la serranía lo hace casi sin aristas, ya sea en amaneceres como en puestas de sol, en trigales, cielos nublados o pintando pueblos y aldeas.

Invitaría a los oyentes a visitar la exposición, porque Juan Amo, es uno de los nuestros, uno más de la larga nómina de artistas nacidos en esta tierra que han pintado la belleza del paisaje manchego y la han acuñado como una de nuestra señas de identidad.

Hasta la próxima semana".