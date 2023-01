FITUR, ¿momento de potenciar el turismo o de hacer postureo?

El mes de enero trae la celebración de Fitur, que es la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid y es una de las tres más importantes del mundo.

Pues bien, los principales destinos acuden a presentar sus bondades turísticas y a convencer a todo el que pasa por allí que el mejor destino para pasar las vacaciones es el suyo.

Los medios de comunicación realizan varias conexiones al día, durante los cinco días que dura la Feria, porque por allí pasan desde la clase política, hasta la Corona española y un montón de personalidades y famoseo de lo más variopinto. Es el termómetro del quién es quién del momento.

A pesar de este postureo de políticos y famosos, la realidad es que la Feria es muy útil en aquello que no se ve, ni sale en los medios de comunicación, y es que de forma paralela, hay cientos de reuniones profesionales en las que se cierran acuerdos muy interesantes para el sector y los destinos. Y esa es la parte que hay que impulsar y aplaudir.

Albacete va todos los años, dentro del stand de Castilla La Mancha, que este año se convirtió en un destino cinematográfico, con su paseo de estrellas y sus miniplatós para hacerse la foto correspondiente. Y es que el stand más imaginativo es el que se lleva todas las atenciones.

Sin embargo, sólo hace falta darse una vuelta por todos los pabellones para darse cuenta de que el stand castellanomanchego suele ser de los más sencillos y menos llamativos.

Y todo tiene que ver con la poca ambición que la Junta de Comunidades demuestra, desde hace años, en el desarrollo turístico de nuestra región. Poca inversión, poca planificación y poca profesionalidad. Una pena.

Por eso, destinos similares al nuestro, nos llevan tanta delantera.

Y otra cosa que me llama mucho la atención, es que el día de Albacete en Fitur, acuden en masa todas las fuerzas vivas de la provincia. Es decir, la misma gente que está en todos los eventos del año en Albacete, se van a Madrid, se juntan para hacerse fotos y asisten a la presentación de nuestros productos turísticos, que ya disfrutan a diario. No lo entiendo. Pero si a ellos no hay que convencerles de nada.

¿No sería más lógico que esas presentaciones estuvieran repletas de potenciales turistas y organizadores de viajes?

En fin, como ya saben, las razones del postureo político no atienden a explicaciones lógicas.

Abríguense, que el frío aprieta.

