La falta de médicos y la permanente contradicción

Dolores Carcelén, periodista de Diario Sanitario:

"Llevo 22 años en esta profesión, que, miren por dónde, hoy celebra el día de su Patrón, San Francisco de Sales. Pero no me voy a entretener en el castigo divino al que estamos sometidos los periodistas, que no ‘periodistos’. Lo que quería contarles es que hace ya más de dos décadas que estoy escuchando que faltan médicos y que el futuro es aciago.

En este tiempo, Castilla-La Mancha ha estrenado dos facultades de Medicina, la primera de ellas en Albacete. Y los diferentes servicios sanitarios han trabajado para tener residentes a los que formar en un sinfín de especialidades médicas.

Pero llegan las vacaciones o las bajas y los médicos tienen que trabajar el doble y los pacientes esperar también el doble porque no hay facultativos que los sustituyan.

Fíjense que contradicción. El pasado sábado, 21 de enero, se celebró el examen MIR en toda España, también en Albacete. Los jóvenes, con su título de medicina en la mano, sabían que la mitad se quedaría sin plaza de residente, lo que implica no poder ejercer en la sanidad pública.

¿No hay posibilidad de echar el resto para que haya tantos médicos como plazas MIR? ¿No han demostrado con la nota de corte de Bachillerato, la más alta de Ciencias de la Salud, y el título de Medicina que son merecedores de una plaza de interno residente?

Todo son contradicciones, desde la centralita que te da cita para dentro de una semana con tu médico de cabecera sin preguntarte qué te pasa hasta el hecho de que ahora vayamos a mandar a parte de nuestros estudiantes de Medicina a Toledo.





Albacete, que tanto luchó por su Facultad de Medicina, que tantos sacrificios supuso para unos médicos que apenas cobran 300 euros como profesores asociados, ahora mandará a parte de sus alumnos a terminar de formarse en Toledo.

¿Desvestimos a un santo para vestir a otro?".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado