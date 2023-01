El dinero público no tiene dueño, pero sí un único responsable

"Hola Alicia, buenos días, pues hay veces que uno no acaba de entender la perspectiva y visión que los políticos tienen de lo que es el dinero público. Ocioso es recordar aquella frase de la exministra Carmen Calvo de que el dinero público no es de nadie, y posiblemente la expresión citada tenga algo de verdad. El dinero público que procede de nuestros impuestos no tiene un dueño concreto. Pero sí un único responsable como administrador de esos recursos: los gobernantes que lo gestionan.

Y viene al caso la dejadez y el retraso injustificado del ayuntamiento de Albacete respecto a las reformas que tienen que acometerse en el estadio Carlos Belmonte para mejorar el sistema de iluminación que nos está costando una multa por parte de la Liga de futbol profesional de 9.000 euros por cada partido jugado en casa, porque hay que recordar que aunque el Albacete Balompié sea el principal beneficiario al disputar sus encuentros en sus instalaciones, el título de propiedad lo ostenta el Ayuntamiento de Albacete, por lo que cada incumplimiento por partido que se disputa, los albaceteños de a pie, aficionados o no al balompié, soportamos esta sanción injustificable que a estas alturas llevamos acumulados más de 100.000 euros, que de seguir sin efectuar la reforma necesaria se pueden convertir en 200.000 a final de temporada.

De la instalación de un nuevo video marcador no vamos a hablar, porque el despropósito es mayúsculo, con seguridad debemos ser el único campo de España en el que

el aficionado desconoce el minuto de juego que se está disputando y el tanteo del partido que está presenciando.

En fin, que hay que darle un fuerte tirón de orejas al Ayuntamiento y exigirle que acelere los procesos de licitación, porque como gestores de ese dinero público que ellos piensan que no es de nadie hay que exigirles que lo administren con la misma diligencia y responsabilidad que si lo hicieran con el suyo propio.

Hasta la próxima semana".