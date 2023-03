Debemos promocionar el turismo de nuestra provincia

"Hola Alicia, buenos días, pues siempre hemos pensado que el turismo en la provincia de Albacete no está lo suficientemente promocionado por mucho que los políticos se empeñen en contarnos los muchos asistentes que pasan por los stands de la feria internacional de turismo, Fitur, y lo mucho que han gustado los productos de la tierra a aquellos que los han probado.

Pensando un poco en el dato de que el extraordinario enclave del nacimiento del rio Mundo en nuestra sierra del Segura tiene más visitantes de las provincias limítrofes, Alicante, Valencia, Murcia, Granada que de la propia provincia de Albacete y de Castilla la Mancha, me lleva a pensar a que algo estamos haciendo mal. Y no es otra cosa que se echa en falta la promoción turística entre las propias capitales castellano manchegas, porque no estoy muy lejos de equivocarme si digo que a un habitante de la provincia de Toledo o Guadalajara le hablas de la sierra de Alcaraz o de la colonia romana de Libisosa en Lezuza, que es uno de los primeros enclaves romanos en la península ibérica y es posible que desconozcan incluso que se encuentran dentro de la propia región.

Buenos son estos días que vienen de Semana Santa para ejercer eso que se ha llamado turismo interior, y se hace totalmente compatible el cumplir las citas religiosas con la admiración de la arquitectura provincial y viene al caso citar el libro que sobre el castillo de Letur, con más de ochocientos años de antigüedad, ha publicado nuestro buen amigo Jesús Tomás que será presentado el próximo día 24 en el Casino Primitivo y que nos acerca un poco más a los tesoros que nuestra provincia esconde y que gracias a la magnífica documentación de la publicación nos invita a visitarlo para saber de su extraordinaria historia árabe y cristiana que a fin de cuentas es conocer un poco más de nosotros mismos.

Hasta la próxima semana".