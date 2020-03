Antonio Martín, presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de Albacete: "Yo reconozco que lloré"

La noticia era de esperar: la Semana Santa de Albacete 2020 quedaba anulada este pasado fin de semana.

Hoy COPE Albacete ha hablado con Antonio Martín, presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de Albacete sobre la decisión. Martín ha señalado que no quierían ni adelantarse mucho ni alargar más este comunicado ya que las hermandades estaban pendientes de "si encargaban o no flores, ultimar los preparativos", ante la incetidumbre sobre cómo será la situación en nuestro país o qué pasará dentro de quince días, "la decisión está tomada ya que no podemos garantizar si dentro de unos días esto va a estar mejor".

Será una Semana Santa diferente, cada familia la pasará desde el recogimiento de sus hogares. La Junta de Cofradías y Hermandades de Albacete así lo hará ver. Antonio Martín afirmaba que "intentaremos los días previos a la Semana Santa y durante la misma, lanzar algún tipo de acción por las redes sociales pero por ahora no se puede hacer mucho más".

Una decisión triste para los devotos de nuestras imágenes, fieles a vivir una semana de fe y fervor. Antonio Martín reconocía que "una vez que hablé con los presidentes de Hermandades, con nuestro Obispo Ángel Fernandez y mandé el comunicado a los medios de comunicación, lloré, ya no por la decisión sino por la impotencia de haber trabajado mucho y no puedes llevar a cabo nada".

Para Antonio Martín esta sería su primera Semana Santa como Presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de Albacete, cargo del que tomó relevo el pasado mayo del 2019.