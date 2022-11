"Hola Alicia, buenos días, pues mañana es el día, el día de otra puesta de largo para la malagueña calle ancha, y cito a la ciudad andaluza porque parece que desde que se ideó la conveniencia de la peatonalización se tuvo a la calle Larios como reflejo de como habría que acometer las obras y como debería ser en algunos tramos la iluminación para los días de navidad.

La diferencia evidente con la ciudad malagueña es que las losas que jalonan las calles peatonalizadas brillan como espejos casi diríamos que son de mármol, de ese del caro, y las que pavimentan nuestra calle ancha parecen compradas en un black friday a precio de saldo, opacas y generadoras de suciedad que obligan a un mantenimiento constante que precisamente no es lo constante que debería.

Lo de las antiestéticas tapas y arquetas lo aparcamos para otro día porque es un tema recurrente que ya hemos tratado pero que sigue siendo motivo de crítica por los ciudadanos que siguen mostrando su insatisfacción por el resultado final de las obras.

Por eso se hace necesario abstenerse de más comparaciones con la malagueña calle Larios, porque establecer semejanzas entre una y otra es como cuando te dan el timo en ali express enviándote algo que aparentemente se asemeja a lo que con tantas expectativas has comprado, y no es recomendable elevar el nivel de cabreo ciudadano que aún no se ha apagado.

En resumidas cuentas, luces que empezarán mañana a iluminar, sobre todo el centro de la ciudad, y se apagarán el día 8 de enero con un coste seguramente desorbitado pero que en el sprint del año electoral todo vale por la batalla de la imagen y las inauguraciones de última hora.

Y, por cierto, repasando las actividades que se desarrollarán durante la navidad, ¿a algún responsable municipal se le ha pasado por la cabeza instalar un belén en el peatonalizado altozano? Mas que nada por darle sentido a tan iluminadas fiestas que se aproximan. Vamos, un detalle sin importancia.

Pues ahí lo dejo.

Hasta la próxima semana".