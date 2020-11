Rubén Pinar y Victorino Martín se reencuentran en Logroño

El torero albaceteño Rubén Pinar será el encargado de echar la persiana a la gira de la reconstrucción, una serie de eventos realizado al alimón entre la Fundación del Toro de Lidia y el Canal Toros, con mayor acierto en unas ocasiones, y con menos en otras, especialmente con la presentación de varios toros, que ha dejado bastante que desear en algunos momentos. Pero volvamos a lo que nos ocupa, y es que este próximo domingo 22 de noviembre, desde el coso de La Ribera de Logroño, se anuncian toros de Victorino Martín para Octavio Chacón y el paisano Rubén Pinar. El festejo seguirá las medidas anti-covid al tener un cierre perimetral donde únicamente podrán asistir personas residentes en la zona, con un máximo de mil entradas vendidas, por lo que suponemos que la aportación televisiva será la clave para la viabilidad económica del festejo porque si no, a mi al menos, no me salen las cuentas.

Por cierto, cambiando de tercio, COPE Albacete cuenta en primicia que lo que pensábamos que iba a ser un nuevo pliego de adjudicación de nuestra plaza, se ha quedado en unas leves modificaciones sobre el canon para el empresario si hubiera reducción del aforo o de los festejos, o un aplazamiento en caso de suspensión de la Feria, que también puede pasar. En próximos días desgranaremos con pelos y señales el pliego, pero ya les decimos que el documento no garantiza que lo mejor de lo mejor venga a nuestra Feria. Y encima con la sombra amenazante de la pandemia como telón de fondo. Aquí hay que velar por la afición y especialmente por los más de 4000 abonados, que son la masa social que mantiene esto. Todo lo demás que nos quieran contar, serán cuentos chinos. Suerte, valor y al toro.