¿Y tú qué harías si te encuentras un sobre con 680€?

Una mujer anónima, de la que sólo sabemos que es funcionaria municipal, hizo ayer la buena acción de la semana. Según nos ha contado en COPE esta persona, ayer martes por la tarde se dirigía a su coche aparcado en el Centro Comercial Albacenter cuando observó que en el suelo había un sobre en cuyo interior se apreciaba dinero.

"No quise saber la cantidad que había dentro porque no me interesaba. Pensé en llevármelo al Ayuntamiento y que viniera la Policía Local a recogerlo, pero -nos explica- cuando llegué a casa, mi marido me dijo que lo hiciéramos en ese momento y así obramos". Cuando llegó una patrulla a su domicilio (muy rápido por cierto), comprobaron el contenido del sobre (680€) y un recibo en el que figuraba el nombre de una persona. Rápidamente fue localizada y en pocos minutos esos billetes estaban de nuevo en manos de su legítima propietaria.

La historia no acaba aquí porque la segunda se puso en contacto con su ángel salvador para darle las gracias y explicar que ese dinero se pudo caer cuando esta persona salió del coche en el citado aparcamiento y fue a dejar su chaqueta dentro del mismo antes de marchar y que el dinero era para hacer un pago a una tercera, algo que aún engrandece más este episodio con final feliz.

Volviendo a nuestra protagonista, en la entrevista que mantuvimos con ella en Herrera en COPE nos ha dejado claro que "en ningún caso pensé en quedarme con el dinero porque a mí me gustaría que si a mí me pasara, obraran de la misma manera".

Gracias a las redes sociales, a la intermediación del departamento de Calidad de la Policía Local de Albacete y al buen corazón de una mujer, ésta es por derecho propio, una historia Albacete en Positivo.