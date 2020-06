Un museo donde reencontrarte con tu infancia

El Museo del Niño de Albacete es una auténtica joya para recordar nuestro pasado en la Educación. También es el Centro de Recuperación Histórica de la Escuela. En sus cuatro salas podrás volver al pasado y recrear cómo eran las aulas, los materiales escolares o los juegos hace décadas atrás.

Se encuentra en el Colegio Benjamín Palencia y fue creado gracias al empeño de Juan Peralta y la Asociación de Amigos del Museo Pedagógico y del Niño. Cuenta además con la colaboración de la Consejería de Educación y del Ayuntameinto de Albacete. La buena noticia es que ha reabierto sus puertas para que puedas recorrer por años el mundo de la enseñanza en un mismo sitio.

Ha estado cerrado tres meses debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo, ha tenido que reinventarse -como la mayoría- a través de las redes sociales y gracias a numerosas acciones. Entre ellas, que los más pequeños recitasen poemas o mediante vídeos contaran sus cuentos. Una de estas iniciativas ha sido mediante el título 'Érase una vez un bicho malo, malo, malo. Historias infantiles' los niños y niñas han contado sus experiencias, por ejemplo, Irene de 10 años aseguraba que "llevo bastante bien quedarme en casa porque estoy aprovechando para hacer cosas que normalment no puedo hacer; descanso viendo series, juego todo el día con mis jugetes o con mi gata", Silvia de 8 años se grababa diciendo que "me protejo y protejo a mi familia quedandome en casa, no podemos salir porque si nos damos la mano nos contagiamos".

Otra iniciativa bajo 'Recuerdos de la infancia' es que los mayores contaran sus recuerdos de cuando estudiaban en la escuela, por ejemplo, Silvio narra como fue el curso del 1969-1970 a través de una foto con un mapa mundi y un libro en sus manos, "creo recordar que en Navas de Jorquera había una maestra para párvulos y dos para primaria". Javier por su parte asegura que "ha vivido toda la vida en la EGB".

En sus redes sociales además de poder seguir las novedades del Museo, tienes varios videoguías que recorren el Museo. Aprovecha estos días ya que el 30 de junio cerrará por vacaciones.