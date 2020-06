Gonzalo ha visto la peor cara del COVID19 como médico y paciente

En reiteradas ocasiones hemos alabado el trabajo incansable que los sanitarios han realizado durante esta época negra que nos ha tocado vivir, en cuanto a crisis sanitaria se refiere. La parte solidaria ha aflorado en cada rincón de nuestra provincia y eso nos ha unido mucho más.

Vemos la luz al final del túnel pero todavía estamos dentro de él y no podemos olvidar historias como la de Gonzalo Fuentes. Es médico en el Hospital de Villarrobledo y dió todo de sí en cada turno ya que era primordial salvar vidas. Se enfocó en cada paciente sin ver que a la larga esto podría acarrear problemas en su propia salud.

Gonzalo ante el desconcierto absoluto que había sobre la enfermedad y el colapso en los hospitales, decidió aislarse de su familia para no contagiar a ninguno en caso de ser positivo. Su día a día "se hizo muy difícil estar apartado de la familia en una situación tan dura como la que hemos vivido" añadía que "intentaba descansar y hacer actividades como leer, y en el hospital intentaba canalizar las emociones que gracias a los compañeros, pacientes y familiares han hecho que se pudiese seguir adelante sin olvidar las diversas emociones que afloraban".

En una guardia comenzó a encontrarse mal, sintómas comunes como la tos y fiebre. Dio positivo en las pruebas y de baja se marchó a casa con el medicamento que todos los pacientes consumían: la . En ese proceso "tuve una gastronteritis, conjuntivitis y prostatitis. Una noche, me levanté con un dolor torácico, me autoexploré y vi que podría ser una pericarditis. Al ver que el dolor no cesaba, decidí ir a urgencias del Hospital de Albacete y se me diagnóstico una pericarditis con derrame pericárdico", Gonzaló continuó el tratamiento solo en casa y poco a poco ha ido recuperándose.

Reconoce que el día que le dijeron que era negativo se vino abajo, todavía quedaba mucho trabajo de recuperación tras el derrame de pericardio pero ya podía hacerlo junto a su mujer e hijos. "Explicar el conjunto de emociones que se te vienen en ese momento: la alegría y al mismo tiempo tristeza por lo vivido e impotencia por no poder hacer más, hace que sea una situación muy complicada de llevar pero en el fondo mucha alegría por reunirme de nuevo con mi familia y ver que a ellos no les ha pasado nada".

Gonzalo ha conocido de primera mano las graves secuelas que deja este COVID19. Esta historia puede contarla el mismo, pero debemos recordar que los sanitarios han realizado y siguen realizando esfuerzos sobrehumanos para atender a todo el que ha estado contagiado o sufriendo estas graves secuelas, dando hasta su propia salud. Gracias a la labor de Gonzalo y sus compañeros, los sanitarios serán recordanos siempre como un 'Albacete en Positivo'.