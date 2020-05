La carta de Mercedes: “Fue una forma de quitar el dolor del corazón y dejar el amor”

Hoy la protagonista de nuestra historia en positivo es Mercedes Pacheco García, guarda un testimonio entrañable de lo que han sido para ella estos días de cuarentena, a los que se ha sumado la dolorosa pérdida de su madre, a la que no pudo despedir. Después de un mes de aislamiento en soledad, decidió escribir una carta para expresar el dolor que había sentido. Unas palabras que han tenido una gran repercusión en las redes sociales.

Nos cuenta que escribir esta carta fue una forma de quitar el dolor del corazón y dejar el amor: “afloraron las palabras y fue muy fácil”.

Estas fueron sus palabras:

“Hoy he comenzado la maleta para volver a casa, cuando vine nunca imagine que en pocos días cambiaría mi vida. Afloraron en mí, la tristeza y la alegría, después de un mes donde he tenido que lidiar con la perdida de la persona que me dio la vida: mi madre. Con la enfermedad del Covid-19 y con la soledad más absoluta. A pesar de ello, y aunque suene un poco raro puedo decir que no me he sentido sola, Dios ha estado conmigo y él me ha ayudado a levantarme cada día y seguir caminando. No ha sido fácil. El dolor y el miedo te paralizan y te frenan, pero poco a poco con fé y esperanza, se da paso a una vida nueva.

Ahora toca volver a casa, siento pena al cerrar la casa de mis padres donde he vivido momento muy duros. Despedirme de Vicenta, la vecina, ella ha sido mi ángel custodio o mi cirineo, como yo la llamo, tiene 85 años y todos estos días me ha sorprendido dejando algo en la ventana o en el pomo de la puerta; con verdura, fruta, pan, y hasta un buen potaje o unas torrijas. Pero lo que más me emocionó fue cuando el domingo de resurrección me dejo un ramo de margaritas en la ventana. Ese día lloré, pero de emoción.

No quiero olvidar a todas las personas que desde la cercanía o la distancia han estado conmigo dándome fuerza. Y sobretodo a mi familia que al estar todos separados en lugares diferentes no han podido consolarme con un beso o un fuerte abrazo.

Cierro la puerta y siento un profundo dolor, no sé cuando volveré pero dentro queda una vida llena de inmensos recuerdos. Descansa en Paz mamá, no te pude decir adiós, ahora con el corazón roto solo te digo que algún día nos volveremos a encontrar, donde no hay ni sufrimiento ni dolor, solo Paz. Termino con un verso de Emily Dickinson: 'Hay que saber llevar nuestra porción de noche', y esta ha sido la mía ”.

Estas bonitas palabras nos llegan desde Villarobledo, Mercedes, pertenece al grupo de Amigos del Tercer Mundo , un grupo de voluntarios de Cáritas Villarrobledo, que preocupados por el desequilibrio radical Norte/ Sur, apuestan por una ética del encuentro y la transformación social. Y hoy nosotros apostamos por Mercedes y por su gran historia de superación, para que juntos sumemos ALBACETE EN POSITIVO.