Antonio Ortega dona mil kilos de alimentos a Cruz Roja

Atravesamos momentos difíciles, sobre todo para muchas familias y personas en situación de vulnerabilidad, que han visto aumentar sus problemas y sus carencias durante esta crisis del covid-19.

Pero también están aumentando las colaboraciones de personas y empresas, para paliar esas carencias, algunas tan importantes como la alimentación.

Antonio Ortega cuenta el motivo de su gesto Acaba de donar 1.000 kilos de alimentos a Cruz Roja en Albacete

Es el caso de Antonio Ortega González, un autónomo que restaura fachadas y que ha decidido hacer algo por esas personas. Antonio ha finalizado los trabajos de reahabilitación de una fachada en la calle La Roda, de Albacete, y con una gran parte de sus beneficios ha adquirido alimentos hasta completar 1.000 kg.

Hoy ha realizado la entrega de esos alimentos a Cruz Roja Española en Albacete. Orgulloso de lo que estaba haciendo, nos comentaba “esta noche no he dormido por los nervios que tenía”, pero por fin ha llegado el momento de materializar su donación y ahora Antonio estará, aparte de más tranquilo, satisfecho de su acción. “Voy a seguir, esto no se acaba aquí” le decía al presidente local de Cruz Roja en Albacete, Francisco Pérez. “Pienso hacer lo mismo más adelante, ya me diréis qué alimentos necesitáis cuando llegue el momento”.

Ha sido un momento muy interesante, porque se percibía la ilusión de Antonio y de las personas que han colaborado con él en este gesto tan solidario, desde su hija, que se ha ocupado de preparar los alimentos, a otras empresas que le han prestado algún tipo de colaboración para facilitar esta donación (Confecciones Bicha, Abietar Motos, Recados, Pinturas Pimasa y Tecnopintura).

Gracias, Antonio, por tu iniciativa. Gracias en nombre de todas las familias que se beneficiarán de ella. Y gracias también a todas las empresas y particulares que, a lo largo de esta crisis, han tenido un gesto solidario, a través de donaciones económicas o de productos.